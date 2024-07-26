Где именно жил юноша, готовясь к убийству, рассказали на брифинге МВД.

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Осел в центре города

По словам главы МВД Клименко, подозреваемый снимал три квартиры в центре Львова. Первое жилье располагалось на расстоянии 250 метров от Оперного театра, второе – в километре от него. Третье жилье тоже расположено примерно в километре от театра, на улице Леси Украинки.

Известно, что новые квартиры парень снимал 9, 14 и 19 июля.

Кроме этих деталей, правоохранители сообщили следующие:

мовознавицу убили небоевым патроном;

подозреваемый ждал Фарион около двух часов, не сходя с места;

убийца майже вплотную подошел к Фарион перед выстрелом.

18-летний Зинченко мог готовить новые убийства. Следующей жертвой мог стать нардеп Максим Бужанский.