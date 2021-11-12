В мечети Афганистана снова прогремел взрыв: есть жертвы
Источник:France 24
В мечети афганской провинции Нангархар прогремел мощный взрыв. Здание расположено у границы с Пакистаном.
В результате трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Тяжелые ранения получили 15 человек.
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Об этом сообщили представитель боевиков "Талибана". Информацию подтвердили местные врачи. "Я могу подтвердить факт взрыва во время пятничной молитвы в мечети в районе спин-Гар. Есть жертвы и погибшие", – заявили представители "Талибана".
Что известно о взрыве в мечети
В то же время местный активист предположил, что бомбу могли спрятать в громкоговорителе возле трибуны имама. Когда динамик включили, устройство сдетонировало.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за содеянное. Заметим, что похожие атаки осуществляли боевики "Исламского государства" (ИГИЛ).
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- В Кабуле террористы открыли стрельбу возле военного госпиталя в ноябре. Кроме того, тогда прогремели 2 взрыва.
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