В мечети Афганистана снова прогремел взрыв: есть жертвы

12 ноября 2021 , 17:25
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Источник:

France 24

В мечети афганской провинции Нангархар прогремел мощный взрыв. Здание расположено у границы с Пакистаном.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Тяжелые ранения получили 15 человек.

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Об этом сообщили представитель боевиков "Талибана". Информацию подтвердили местные врачи. "Я могу подтвердить факт взрыва во время пятничной молитвы в мечети в районе спин-Гар. Есть жертвы и погибшие", –  заявили представители "Талибана".

Что известно о взрыве в мечети

В то же время местный активист предположил, что бомбу могли спрятать в громкоговорителе возле трибуны имама. Когда динамик включили, устройство сдетонировало.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за содеянное. Заметим, что похожие атаки осуществляли боевики "Исламского государства" (ИГИЛ).

Теракты в Афганистане: последние новости

  • В Кабуле террористы открыли стрельбу возле военного госпиталя в ноябре. Кроме того, тогда прогремели 2 взрыва.
  • В результате трагедии тогда погибли 25 человек, ранения получили 50 человек. Ответственность за атаки взяла ИГИЛ.
  • 15 октября прогремел взрыв в мечети города Кандагар. Погибли по меньшей мере 32 человека.
Автор: Тетяна Сукач