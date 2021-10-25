Перестрелка продолжалась 2 часа

В полиции рассказали, что стрельба произошла в районе Тент-Бридж Герата. Сопротивление талибам оказывали четыре человека, которых впоследствии убили.

Важно Настоящий ад: Талибан обезглавил волейболистку сборной Афганистана

Перестрелка продолжалась более 2 часов. Во время нее использовали легкое и тяжелое вооружение. Среди противников талибов были сторонники "Исламского государства".

Жертвы стрельбы

7 детей,

3 женщины,

7 мужчин.

Накануне в Афганистане прогремели взрывы