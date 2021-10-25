Перестрілка тривала 2 години
У поліції розповіли, що стрілянина трапилася у районі Тент-Брідж Герата. Опір талібам надавали четверо людей, яких згодом вбили.
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Перестрілка тривала понад 2 години. Під час неї використовували легке і важке озброєння. Серед противників талібів були прихильники "Ісламської держави".
Жертви стрілянини
- 7 дітей,
- 3 жінки,
- 7 чоловіків.
Напередодні в Афганістані прогриміли вибухи
- 20 жовтня у столичному районі Дехмазанг, навпроти штабу прикордонної поліції, прогримів вибух. Внаслідок нього загинуло 2 талібів. За даними ЗМІ, невідомий кинув гранату в автомобіль.
- Перед тим, трапився схожий інцидент. Біля воріт мечеті Ідгах прогримів вибух під час поховальної церемонії. Люди у той момент прощались з матір'ю речника "Талібану" Забіхули Муджахіда. Внаслідок трагедії загинуло щонайменше 2 людей, а ще 4 – постраждали. Після вибуху у мечені почалася стрілянина.
- Ще 3 вибухи прогриміли в мечеті міста Кандагар. Тоді загинули щонайменше 62 людини, ще близько 70 – постраждали.