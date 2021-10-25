Перестрілка тривала 2 години

У поліції розповіли, що стрілянина трапилася у районі Тент-Брідж Герата. Опір талібам надавали четверо людей, яких згодом вбили.

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Перестрілка тривала понад 2 години. Під час неї використовували легке і важке озброєння. Серед противників талібів були прихильники "Ісламської держави".

Жертви стрілянини

7 дітей,

3 жінки,

7 чоловіків.

Напередодні в Афганістані прогриміли вибухи