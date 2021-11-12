У мечеті Афганістану знову пролунав вибух: є жертви
Джерело:France 24
У мечеті афганської провінції Нангархар пролунав потужний вибух. Будівля розташована біля кордону з Пакистаном.
Внаслідок трагедії загинули щонайменше 3 людей. Важких поранень зазнали 15 осіб.
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Про це повідомили представник бойовиків "Талібану". Інформацію підтвердили місцеві лікарі. "Я можу підтвердити факт вибуху під час п'ятничної молитви в мечеті в районі Спін-Гар. Є жертви й загиблі", – заявили представники "Талібану".
Що відомо про вибух у мечеті
Водночас місцевий активіст припустив, що бомбу могли заховати у гучномовці біля трибуни імама. Коли динамік увімкнули, пристрій здетонував.
Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за скоєне. Зауважимо, що схожі атаки здійснювали бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ).
Теракти в Афганістані: останні новини
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- 15 жовтня пролунав вибух у мечеті міста Кандагар. Загинули щонайменше 32 людини.