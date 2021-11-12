У мечеті Афганістану знову пролунав вибух: є жертви

У мечеті афганської провінції Нангархар пролунав потужний вибух. Будівля розташована біля кордону з Пакистаном.

Внаслідок трагедії загинули щонайменше 3 людей. Важких поранень зазнали 15 осіб.

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Про це повідомили представник бойовиків "Талібану". Інформацію підтвердили місцеві лікарі. "Я можу підтвердити факт вибуху під час п'ятничної молитви в мечеті в районі Спін-Гар. Є жертви й загиблі", – заявили представники "Талібану".

Що відомо про вибух у мечеті

Водночас місцевий активіст припустив, що бомбу могли заховати у гучномовці біля трибуни імама. Коли динамік увімкнули, пристрій здетонував.

Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за скоєне. Зауважимо, що схожі атаки здійснювали бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ).

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