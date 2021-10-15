Вибух трапився 15 жовтня на півдні Афганістану. Попередньо ніхто не взяв відповідальності за трагедію.

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В Афганістані пролунав черговий смертельний вибух в мечеті

Вибух трапився у п'ятницю вдень (мовиться про 15 жовтня – 24 канал) у мечеті Бібі-Фатіма, найбільшій шиїтській мечеті в місті,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією медиків, внаслідок трагедії загинули щонайменше 32 людини, а ще 45 – отримали поранення.

Видання AFP написало, що очевидці повідомили – чули 3 вибухи. Перший пролунав біля головних дверей мечеті, другий – у південній частині споруди, а третій – там, де вмиваються віряни.

Журналіст видання розповів, що на момент вибуху мечеть була заповнена людьми. Тому на місце трагедії виїхали щонайменше 15 автомобілів швидкої допомоги.

Так званий представник МВС країни Карі Саєд Хості заявив у твітерів, що вони дізнались про трагедію.

Ми з сумом дізналися, що у мечеті шиїтського братства в першому районі міста Кандагар стався вибух, в якому кілька наших співвітчизників загинули і були поранені,

– заявив представник талібів.

Він також пояснив, що спецсили Ісламського Емірату (мовиться про назву країни Афганістан, яку оголосили бойовики "Талібану" – 24 канал) прибули в район, щоб визначити характер інциденту та притягнути винних до відповідальності".

Вибух пролунав у мечеті в Кандагарі / Фото Murteza Khaliqi, АА, Al Jazeera, TOLO news

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