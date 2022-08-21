Мелитопольские партизаны жестоко расправились с оккупантом, который приставал к детям

Партизаны в Мелитополе расправились с приставающим к детям оккупантом. Захватчикам напоминают: каждый ответит за содеянное.

Новость в 21:53 21 августа сообщил Иван Федоров – мэр Мелитополя. Он рассказал, что час назад российский оккупант приставал к несовершеннолетней девушке. Это происходило на улице одного из микрорайонов Мелитополя.

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Однако партизаны города – везде.

Оккупанту "подрезано" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины. Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида,

– заявил Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что герои ВСУ найдут каждого, кто совершает столь страшные преступления с украинскими женщинами и детьми. Все преступники будут вынуждены ответить за свои действия.

Страшная статистика из Луганска

Источники 24 канала в разведке в июле 2022 года сообщили, что в течение 2 недель во временно оккупированном Луганске совершили 12 изнасилований. Из них 8 – с убийством.

Свидетели рассказывают о мужчине в русской военной форме. Вожаки оккупантов тормозят все попытки найти преступника. Местные жители – напуганы.

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