Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей

Партизани у Мелітополі розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей. Загарбникам нагадують: кожен відповість за скоєне.

Новину о 21:53 21 серпня повідомив Іван Федоров – мер Мелітополя. Він розповів, що годину тому російський окупант чіплявся до неповнолітньої дівчини. Це відбувалося на вулиці одного з мікрорайонів Мелітополя.

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Однак партизани міста – скрізь.

Окупанту "підрізано" горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України. Зґвалтування як воєнний злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду,

– заявив Федоров.

Мер Мелітополя наголосив, що герої ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює такі страшні злочини з українськими жінками та дітьми. Усі злочинці будуть змушені відповісти за свої дії.

Страшна статистика з Луганська

Джерела 24 каналу у розвідці у липні 2022 року повідомили, що упродовж 2 тижнів у тимчасово окупованому Луганську скоїли 12 зґвалтувань. З них 8 – з вбивством.

Свідки розповідають про чоловіка у російській військовій формі. Ватажки окупантів гальмують усі спроби знайти злочинця. Місцеві жителі – налякані.

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