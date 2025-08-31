Российский мессенджер MAX отображает оккупированную Донецкую область частью Украины. Дело в том, что оккупанты не имеют собственного репозитория, а используют зарубежный.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как россияне "налажали" с мессенджером МАХ?

Так, в российском мессенджере МАХ Донецкая область отображается, как Donets'ka Oblast' – то есть официальная транслитерация украинского названия.

Вероятно причина в том, что в России нет собственных баз данных, поэтому даже "государственный" софт сидит на международных,

Российские пропагандисты бесятся: почему же "ДНР" не существует даже в собственном мессенджере. Однако, как отметили в Центре страткомуникаций, вымышленная "республика" существует только в российских фантазиях.

"Даже в шпионском MAX оккупированные территории автоматически остаются Украиной", – указали там.

В МАХ Донетчина отображается на украинском / фото SPRAVDI

Что за мессенджер МАХ?