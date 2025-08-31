Предательство, откуда не ждали: российский мессенджер MAX признает оккупированную Донетчину частью Украины
- Российский мессенджер MAX отображает оккупированную Донецкую область как часть Украины, используя официальную транслитерацию украинского названия.
- Это происходит из-за отсутствия собственных баз данных в России, поэтому их "государственный" софт базируется на международных ресурсах.
Российский мессенджер MAX отображает оккупированную Донецкую область частью Украины. Дело в том, что оккупанты не имеют собственного репозитория, а используют зарубежный.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Смотрите также Война в соцсетях и эффект эхо-камер: как боты с ИИ разжигают конфликты и при чем здесь Россия
Как россияне "налажали" с мессенджером МАХ?
Так, в российском мессенджере МАХ Донецкая область отображается, как Donets'ka Oblast' – то есть официальная транслитерация украинского названия.
Вероятно причина в том, что в России нет собственных баз данных, поэтому даже "государственный" софт сидит на международных,
– указывают в SPRAVDI.
Российские пропагандисты бесятся: почему же "ДНР" не существует даже в собственном мессенджере. Однако, как отметили в Центре страткомуникаций, вымышленная "республика" существует только в российских фантазиях.
"Даже в шпионском MAX оккупированные территории автоматически остаются Украиной", – указали там.
В МАХ Донетчина отображается на украинском / фото SPRAVDI
Что за мессенджер МАХ?
МАХ – российский национальный мессенджер, созданный компанией VK, которая через "Газпром" и аффилированных акционеров полностью контролируется государством. Появился на свет в 2025 году как "отечественный" аналог Telegram и WhatsApp.
Эксперты считают, что Max – не просто новое приложение, а попытка России "переписать" цифровую реальность. Приложение не имеет никакой защиты, а значит весь массив данных попадает напрямую к российским властям.
Россия хочет сделать МАХ приложением "все сразу" – оно должно вмещать и мессенджер, и банк, и паспорт, и пропуск на фестиваль. Кремль вливает огромные средства в продвижение приложения, привлекая известных блогеров и переводя в МАХ всю государственную коммуникацию.
Интересно, что аналогичное приложение работает в Китае – WeChat. Китайские власти используют его для контроля и сбора данных граждан. Поэтому вполне вероятно, что российские власти вдохновились примером своего соседа.