Он также объединяет финансовые сервисы и доступ к госуслугам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Новости к теме В Красноярске люди вторые сутки сидят без интернета: операторы говорят, что это "меры безопасности"

Что известно о разработке национального мессенджера в России?

По мнению аналитиков, запуск Max дает России инструменты для масштабного контроля над интернет-активностью граждан. Приложение не использует сквозное шифрование, что делает его уязвимым для слежки.

Стоит отметить, что Кремль давно стремится к так называемому "цифровому суверенитету", то есть отказу от западных технологий. Моделью для него служит Китай, где все цифровое пространство находится под контролем государства.

Max создает прецедент, при котором одно приложение станет "всем сразу" – мессенджером, банком, паспортом и пропуском на фестиваль. Это позволит Кремлю централизовать контроль за гражданами.

Заметим, что с 2022 года Россия усилила давление на иностранные цифровые платформы. В стране был заблокирован Facebook, Instagram и X, а также ограничен доступ к YouTube и TikTok.

Кроме того, в июле власти зафиксировали рекордные 2 591 отключение мобильного интернета и утверждают, что это связано с защитой от украинских дронов. Однако правозащитники видят в этом цензуру.

С 2011 года, после протестов, организованных через Facebook и VK, российские власти начали последовательно "зачищать" онлайн-пространство. В частности, в 2019 году приняли закон, позволяющий фильтровать интернет-трафик, а теперь Москва может полностью изолировать страну от глобального интернета.

Max создает компания VK, которая через "Газпром" и аффилированных акционеров полностью контролируется государством. Генеральный директор VK Владимир Кириенко является сыном одного из ближайших соратников Путина, а большинство голосующих акций VK контролируются структурами Юрия Ковальчука – банкира, которого Минфин США назвал "личным банкиром Путина".

Через VK Кремль получает доступ к огромному массиву пользовательских данных. Именно поэтому Max – не просто новое приложение, а попытка России "переписать" цифровую реальность.

По мнению экспертов, это приложение – не путь к цифровому суверенитету, а разрушение прежнего интернета.

И несмотря на поддержку властей, Max вряд ли быстро станет популярным. Аналитики считают, что россияне пока будут использовать его только для доступа к государственным сервисам.

Основатель Roskomsvoboda Саркис Дарбинян считает, что в ближайшие годы люди будут его загружать, но не станут использовать как основной мессенджер. Однако со временем давление властей может изменить ситуацию.