Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что в Красноярске с мобильным интернетом?

Как отмечают в сети, мобильный интернет исчез не только в Красноярске, но и в прилегающих районах. Сбой произошел не по вине операторов, то есть не из-за технических проблем. Согласно официальным объяснением, причиной интернет исчез "меры безопасности".

Сейчас жители Краснодар могут зайти в сеть только с домашнего Wi-Fi, при выезде за город или через сеть 2G, которая подходит разве что для отправки сообщений.

Местные жалуются, что отключение повлияло на многие сферы повседневной жизни. В частности, сейчас почти невозможно оплатить проезд или сделать покупку безналично. Выросли цены на такси. Поездка, которая раньше стоила 300 рублей, теперь может стоить до 1 тысяч рублей.

Россияне в Красноярске имеют проблемы с интернетом / фото росСМИ

К слову, впервые с 2017 года россияне отменили военно-морской парад. Вероятно, причиной стали "проблемы с защитой вооруженных сил", считают в разведке Великобритании.