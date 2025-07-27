Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разведку Великобритании и AP.

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Почему в России не провели парад на море в 2025 году?

С 2017 по 2024 год в Санкт-Петербурге всегда проходили морские парады. В прошлом году мероприятие сократили, но теперь впервые отменили.

Главный военно-морской парад в день военно-морского флота включал осмотр военных кораблей, в котором участвовали корабли из других регионов России. Традиционно в нем участвовали корабли и представители других стран,

– описывают ситуацию разведчики.

Вероятно, парады отменили "из-за проблем с защитой вооруженных сил", считают в Великобритании.

Забавно, но пропагандисты пишут, что Путина наградили медалью Морской коллегии "За верность российскому флоту". Награду ему вручил помощник диктатора, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В Кремле показали, как Путин, прихрамывая, идет к морякам в адмиралтействе, а те кричат "Ура!" в ответ на его приветствие. Путин заслушал отчет об учениях "Июльский шторм".

Песков объяснил, что отмена парада в Санкт-Петербурге "связана с общей ситуацией, соображениями безопасности, которые превыше всего".

Но парад не проводили и в других городах – Владивостоке, Калининграде, оккупированном Севастополе. То есть ни на Черном море, ни на Балтийском, ни на Японском не было парадов.

Associated Press связывает отмену парадов с дроновыми атаками. Россияне заявили о сбитии более ста беспилотников в ночь на 27 июля, а больше всего пострадала именно Ленинградская область.

Интересно, что идея проведения парада в Санкт-Петербурге принадлежит Путину.