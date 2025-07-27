Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що у Красноярську з мобільним інтернетом?

Як зазначають у мережі, мобільний інтернет зник не лише у Красноярську, а й у прилеглих районах. Збій стався не з вини операторів, тобто не через технічні проблеми. Згідно з офіційних поясненням, причиною інтернет зник "заходи безпеки".

Наразі жителі Краснодар можуть зайти у мережу лише з домашнього Wi-Fi, при виїзді за місто або через мережу 2G, яка підходить хіба що для відправки повідомлень.

Місцеві скаржаться, що відключення вплинуло на багато сфер повсякденного життя. Зокрема, зараз майже неможливо оплатити проїзд або зробити покупку безготівково. Зросли ціни на таксі. Поїздка, яка раніше коштувала 300 рублів, тепер може коштувати до 1 тисяч рублів.

Росіяни у Красноярську мають проблеми з інтернетом / фото росЗМІ

До слова, уперше з 2017 року росіяни скасували військово-морський парад. Імовірно, причиною стали "проблеми із захистом збройних сил", вважають у розвідці Великої Британії.