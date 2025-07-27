Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что снова заявили в Кремле?

Поводом для размышлений Пескова стал вопрос о выстраивании отношений России и Украины после завершения войны. На что он ответил, что сейчас это лишь теоретический вопрос.

Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее сделать это политико-дипломатическим средствами. "СВО" продолжается когда эти средства стали невозможны, когда все предложения диалога отвергли и в самой Украине, и на Западе,

– убеждает пресс-секретарь Владимира Путина.

Сначала в Кремле хотят урегулировать так называемую "проблему" и зафиксировать выполнение задач, которые стоят перед вторжением в Украину.

Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том как будут выстраиваться отношения,

– подытожил Песков.

Напомним, недавно подобные нарративы проанализировали в Институте изучения войны. Кремлевские чиновники систематически утверждают, что любое мирное урегулирование должно устранить так называемые "коренные причины" войны.