Фейковая атака дрона якобы произошла возле Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Как Филатов пытался инсценировать свое исчезновение?

Филатов сам передал фотографии с камеры, установленной на мотоцикле, которые впоследствии распространили в пропагандистских каналах вместе с заявлениями о его "исчезновении".

Как пояснил сам пропагандист, это была попытка устроить "троллинг" – он надеялся, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" поверит в правдивость инсценировки и обнародует видео якобы успешной атаки.

Если коротко: в одном профильном сообществе попросил ребят мониторить, появится ли у Мадьяра видео, как у меня прилетает ФПВишка – для себя, чтобы потом добавить в сюжет. И коллегиально с друзьями решили выманить "коллективного победителя" на публичную очередную победу: типа они всех победили, и все у них хорошо, и что они такие крутые профессионалы,

– заявил Филатов.

По его словам, так он хотел "немножко потроллить противника" и "устроить такой небольшой перформанс".

Впрочем, украинские официальные каналы и страницы, связанные с Бровди, никакого видео или подтверждения об атаке на Филатова не публиковали.