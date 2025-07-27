Фейкова атака дрона нібито сталася біля Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Як Філатов намагався інсценувати своє зникнення?

Філатов сам передав фотографії з камери, встановленої на мотоциклі, які згодом поширили у пропагандистських каналах разом із заявами про його "зникнення".

Як пояснив сам пропагандист, це була спроба влаштувати "тролінг" – він сподівався, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" повірить у правдивість інсценування й оприлюднить відео нібито успішної атаки.

Якщо коротко: в одній профільній спільноті попросив хлопців моніторити, чи з'явиться у Мадяра відео, як у мене прилітає ФПВішка – для себе, щоб потім додати до сюжету. І колегіально з друзями вирішили виманити "колективного переможця" на публічну чергову перемогу: типу вони всіх перемогли, і все в них добре, і що вони такі круті професіонали,

– заявив Філатов.

За його словами, так він хотів "трошки потролити противника" та "влаштувати такий невеликий перформанс".

Втім, українські офіційні канали та сторінки, пов’язані з Бровді, жодного відео чи підтвердження про атаку на Філатова не публікували.