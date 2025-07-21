Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что означают заявления кремлевских чиновников?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 20 июля заявил, что Россия якобы готова быстро перейти к мирным переговорам для завершения войны, однако только при условии достижения своих целей, которые, по словам Пескова, являются "очевидными" и "неизменными".

Кремлевские чиновники систематически утверждают, что любое мирное урегулирование должно устранить так называемые "коренные причины" войны.

Они также повторяют свои заявления о первичных целях России в этой войне – "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Эти термины с начала войны используются Кремлем как прикрытие для требований по смене власти в Украине, ее нейтралитета, пересмотра политики открытых дверей НАТО и лишения Украины возможности защищаться от дальнейшей агрессии.

Заявления Пескова от 20 июля подчеркивают постоянную незаинтересованность Кремля в добросовестных переговорах с Украиной и свидетельствуют о намерениях затягивать войну,

– подытожили аналитики ISW.

К слову, ранее стало известно, что Стамбул снова готовится принять российско-украинские переговоры. Вероятно, новый раунд состоится уже на этой неделе.