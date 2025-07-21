Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какие изменения на фронте по состоянию на 20 июля?

На Сумском направлении обе стороны имеют незначительные продвижения. Украинские войска продвинулись у Кондратовки, а российские – захватили Яблоновку, также есть сообщения о продвижении на запад от Юнаковки. У Кондратовки продолжаются ожесточенные бои, территория разделена между обеими армиями. Россия применяет элитные силы, включая морскую пехоту и десантников, что свидетельствует о серьезных намерениях продвижения.

обе стороны имеют незначительные продвижения. Украинские войска продвинулись у Кондратовки, а российские – захватили Яблоновку, также есть сообщения о продвижении на запад от Юнаковки. У Кондратовки продолжаются ожесточенные бои, территория разделена между обеими армиями. Россия применяет элитные силы, включая морскую пехоту и десантников, что свидетельствует о серьезных намерениях продвижения. На Харьковском направлении российские войска атаковали с севера и северо-востока, в частности у Липцов и Волчанска, однако подтвержденных продвижений не было. В районе Волчанска украинские войска проводили контратаки.

российские войска атаковали с севера и северо-востока, в частности у Липцов и Волчанска, однако подтвержденных продвижений не было. В районе Волчанска украинские войска проводили контратаки. На Купянском направлении оккупанты атаковали возле Купянска, Строевки, Боголевки, Кондрашовки и других сел, но продвижение не зафиксировано. Есть неподтвержденные заявления о продвижении россиян на запад от Тополя и в сторону Кутковки.

оккупанты атаковали возле Купянска, Строевки, Боголевки, Кондрашовки и других сел, но продвижение не зафиксировано. Есть неподтвержденные заявления о продвижении россиян на запад от Тополя и в сторону Кутковки. На Лиманском направлении российские войска продвинулись на северо-запад от Липового. Они также атаковали в направлении Шандриголово, Нового Мира, Карповки, Колодезей, Торского и в Серебрянском лесу. Россия изменила тактику – теперь больше использует пехоту вместо бронетехники.

российские войска продвинулись на северо-запад от Липового. Они также атаковали в направлении Шандриголово, Нового Мира, Карповки, Колодезей, Торского и в Серебрянском лесу. Россия изменила тактику – теперь больше использует пехоту вместо бронетехники. На Северском направлении бои продолжаются у Северска, в частности у Серебрянки, Белогоровки и Выемки, но без успехов для россиян.

бои продолжаются у Северска, в частности у Серебрянки, Белогоровки и Выемки, но без успехов для россиян. На направлении Часового Яра россияне атакуют с юга и запада, есть неподтвержденные заявления о захвате Белой Горы, но официально продвижений нет. Украинские силы проводят контратаки.

россияне атакуют с юга и запада, есть неподтвержденные заявления о захвате Белой Горы, но официально продвижений нет. Украинские силы проводят контратаки. На Торецком направлении украинские войска продвинулись в центре Александро-Калиново. Россияне, наоборот, заявляют о продвижении к Яблоновке, Попового Яра и других сел. Продолжаются жесткие бои с обеих сторон. Есть сообщения об использовании россиянами лестниц для преодоления противотанковых рвов.

украинские войска продвинулись в центре Александро-Калиново. Россияне, наоборот, заявляют о продвижении к Яблоновке, Попового Яра и других сел. Продолжаются жесткие бои с обеих сторон. Есть сообщения об использовании россиянами лестниц для преодоления противотанковых рвов. На Покровском направлении Россия активно атакует с нескольких направлений, но официально продвижений не зафиксировано. По словам украинских военных, враг использует мотоциклы, дроны и авиабомбы для создания хаоса на передовой.

Ситуация на фронте 20 июля: смотрите карты ISW

На Новопавловском направлении россияне недавно продвинулись в Зеленом Гаю, южнее Новопавловки. Есть также неподтвержденные продвижения возле Ялты и к югу от Зеленой Рощи. В общем оккупанты активизировали штурмы, хотя не применяют технику или мотоциклы в последние дни.

россияне недавно продвинулись в Зеленом Гаю, южнее Новопавловки. Есть также неподтвержденные продвижения возле Ялты и к югу от Зеленой Рощи. В общем оккупанты активизировали штурмы, хотя не применяют технику или мотоциклы в последние дни. В направлении направлении Великой Новоселки продолжаются атаки, в частности у Шевченко, Свободного Поля, Зеленого Поля и Новополя. Продвижений нет.

продолжаются атаки, в частности у Шевченко, Свободного Поля, Зеленого Поля и Новополя. Продвижений нет. На Гуляйпольском направлении бои идут вблизи Малиновки – это "серая зона", за которую идет борьба. Новых территорий оккупанты не захватили.

бои идут вблизи Малиновки – это "серая зона", за которую идет борьба. Новых территорий оккупанты не захватили. На Запорожском направлении украинские войска восстановили позиции на северо-западе Каменского. Россияне атакуют у Орехова и Плавней, но в целом интенсивность атак уменьшилась. Появляются сообщения о дезертирстве среди российских новобранцев.

украинские войска восстановили позиции на северо-западе Каменского. Россияне атакуют у Орехова и Плавней, но в целом интенсивность атак уменьшилась. Появляются сообщения о дезертирстве среди российских новобранцев. На Херсонском направлении российские войска проводили атаки, в частности на островах в Днепре, однако не продвинулись вперед.

Подытоживая, по данным аналитиков, Россия продолжает пытаться достичь продвижения на отдельных направлениях, но эти прорывы носят локальный и ограниченный характер, без стратегических результатов. Благодаря этому конфликт остается затяжной войной истощения, в которой Россия не может длительно удерживаться без больших кадровых и материальных потерь.