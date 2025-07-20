Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 4 ракетных и 64 авиационных ударов, применив 31 ракету и сбросив 112 КАБ.

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Какова ситуация на линии соприкосновения?

Россияне совершили 5 706 артиллерийских обстрелов, в частности 117 – с РСЗО, а также привлекли для поражения 3 857 дронов-камикадзе.

В ответ украинские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и артиллерийскую систему российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 323 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 4 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголовое, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении защитники отбили 3 штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска.

Россияне давят под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вильне Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил 1 безрезультатную атаку в районе Малиновки.

Что происходит на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили 1 штурм противника вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении произошло 6 боестолкновений с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 040 оккупантов, теперь общие потери россиян составляют около 1 041 990 личного состава.

Кроме того, враг лишился 9 боевых бронированных машин, 3 танков, 52 артиллерийских систем, 270 БпЛА оперативно-тактического уровня и 1 РСЗО.