Если в вашем городе объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В каких регионах есть угроза вражеских беспилотников?