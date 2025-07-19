Якщо у вашому місті оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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В яких регіонах є загроза ворожих безпілотників?