Якщо у вашому місті оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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В яких регіонах є загроза ворожих безпілотників?

22:01, 19 липня

Де зараз повітряна тривога?

21:53, 19 липня

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:31, 19 липня

БпЛА на півдні Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок.