Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств и 1 пункт управления БпЛА противника.
Смотрите также Очередная массированная атака: как отработала ПВО во время российского удара 21 июля
Какова ситуация на линии соприкосновения?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения.
На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.
На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.
Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник 6 раз атаковал позиции украинских войск.
Какая ситуация на Северском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.
На Покровском направлении защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филии.
Россияне давят под Покровском: смотрите на карте
На Новопавловском направлении оккупанты 17 раз атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополье.
На Гуляйпольском направлении враг 1 раз совершал безрезультатные штурмовые действия в сторону Малиновки.
Что происходит на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте
На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении произошло 1 боестолкновение.
Напомним, 20 июля Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 оккупантов, теперь общие потери россиян составляют около 1 043 160 личного состава.
Кроме того, враг лишился 7 боевых бронированных машин, 2 танков, 54 артиллерийских систем, 199 БпЛА оперативно-тактического уровня и по 1 средству РСЗО и ПВО.