Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств и 1 пункт управления БпЛА противника.

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Какова ситуация на линии соприкосновения?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник 6 раз атаковал позиции украинских войск.

Какая ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.

На Покровском направлении защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филии.

Россияне давят под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты 17 раз атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополье.

На Гуляйпольском направлении враг 1 раз совершал безрезультатные штурмовые действия в сторону Малиновки.

Что происходит на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошло 1 боестолкновение.

Напомним, 20 июля Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 оккупантов, теперь общие потери россиян составляют около 1 043 160 личного состава.

Кроме того, враг лишился 7 боевых бронированных машин, 2 танков, 54 артиллерийских систем, 199 БпЛА оперативно-тактического уровня и по 1 средству РСЗО и ПВО.