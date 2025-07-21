Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 5 артилерійських засобів та 1 пункт управління БпЛА противника.

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Яка ситуація на лінії зіткнення?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп'янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп'янська.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник 6 разів атакував позиції українських військ.

Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

Росіяни тиснуть під Покровськом: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти 17 разів атакували українські позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог 1 раз здійснював безрезультатні штурмові дії в бік Малинівки.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулося 1 боєзіткнення.

Нагадаємо, 20 липня Сили оборони України ліквідували ще 1170 окупантів, тож тепер загальні втрати росіян складають близько 1 043 160 особового складу.

Окрім того, ворог позбувся 7 бойових броньованих машин, 2 танків, 54 артилерійських систем, 199 БпЛА оперативно-тактичного рівня та по 1 засобу РСЗВ і ППО.