Станом на ранок 21 липня загальні втрати ворога перевищили 1 043 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про втрати ворога на 21.07.2025?

  • Особового складу – близько 1 043 160 (+1170),
  • танків – 11037 (+2),
  • бойових броньованих машин – 23028 (+7),
  • артилерійських систем – 30637 (+54),
  • РСЗВ – 1444 (+1),
  • засобів ППО – 1199 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199),
  • крилатих ракет – 3515 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55859 (+132),
  • спеціальної техніки – 3934 (+2).

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Втрати ворога на 21 липня 2025 року Втрати ворога на 21 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ