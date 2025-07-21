Станом на ранок 21 липня загальні втрати ворога перевищили 1 043 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про втрати ворога на 21.07.2025?

Особового складу – близько 1 043 160 (+1170),

танків – 11037 (+2),

бойових броньованих машин – 23028 (+7),

артилерійських систем – 30637 (+54),

РСЗВ – 1444 (+1),

засобів ППО – 1199 (+1),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199),

крилатих ракет – 3515 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 55859 (+132),

спеціальної техніки – 3934 (+2).

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Втрати ворога на 21 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ