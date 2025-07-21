По состоянию на утро 21 июля общие потери врага превысили 1 043 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Что известно о потерях врага на 21.07.2025?
- Личного состава – около 1 043 160 (+1170),
- танков – 11037 (+2),
- боевых бронированных машин – 23028 (+7),
- артиллерийских систем – 30637 (+54),
- РСЗО – 1444 (+1),
- средств ПВО – 1199 (+1),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47181 (+199),
- крылатых ракет – 3515 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 55859 (+132),
- специальной техники – 3934 (+2).
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Потери врага на 21 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ