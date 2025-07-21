Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Які зміни на фронті станом на 20 липня?
- На Сумському напрямку обидві сторони мають незначні просування. Українські війська просунулися біля Кіндратівки, а російські – захопили Яблунівку, також є повідомлення про просування на захід від Юнаківки. Біля Кіндратівки тривають запеклі бої, територія розділена між обома арміями. Росія застосовує елітні сили, включно з морською піхотою та десантниками, що свідчить про серйозні наміри просування.
- На Харківському напрямку російські війська атакували з півночі та північного сходу, зокрема біля Липців і Вовчанська, однак підтверджених просувань не було. У районі Вовчанська українські війська проводили контратаки.
- На Куп'янському напрямку окупанти атакували біля Куп'янська, Строївки, Боголівки, Кіндрашівки та інших сіл, але просування не зафіксовано. Є непідтверджені заяви про просування росіян на захід від Тополі та в бік Кутківки.
- На Лиманському напрямку російські війська просунулися на північний захід від Липового. Вони також атакували в напрямку Шандриголового, Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Торського та в Серебрянському лісі. Росія змінила тактику – тепер більше використовує піхоту замість бронетехніки.
- На Сіверському напрямку бої тривають біля Сіверська, зокрема біля Серебрянки, Білогорівки та Виймки, але без успіхів для росіян.
- На напрямку Часового Яру росіяни атакують з півдня та заходу, є непідтверджені заяви про захоплення Білої Гори, але офіційно просувань немає. Українські сили проводять контратаки.
- На Торецькому напрямку українські війська просунулися в центрі Олександро-Калинового. Росіяни, навпаки, заявляють про просування до Яблунівки, Попового Яру та інших сіл. Тривають жорсткі бої з обох сторін. Є повідомлення про використання росіянами драбин для подолання протитанкових ровів.
- На Покровському напрямку Росія активно атакує з кількох напрямків, але офіційно просувань не зафіксовано. За словами українських військових, ворог використовує мотоцикли, дрони й авіабомби для створення хаосу на передовій.
Ситуація на фронті 20 липня: дивіться карти ISW
- На Новопавлівському напрямку росіяни нещодавно просунулися в Зеленому Гаю, південніше Новопавлівки. Є також непідтверджені просування біля Ялти та на південь від Зеленої Гаї. Загалом окупанти активізували штурми, хоча не застосовують техніку чи мотоцикли останніми днями.
- На напрямку Великої Новосілки тривають атаки, зокрема біля Шевченка, Вільного Поля, Зеленого Поля та Новополя. Просувань немає.
- На Гуляйпільському напрямку бої точаться поблизу Малинівки – це "сіра зона", за яку точиться боротьба. Нових територій окупанти не захопили.
- На Запорізькому напрямку українські війська відновили позиції на північному заході Кам'янського. Росіяни атакують біля Оріхова та Плавнів, але загалом інтенсивність атак зменшилась. З'являються повідомлення про дезертирство серед російських новобранців.
- На Херсонському напрямку російські війська проводили атаки, зокрема на островах у Дніпрі, однак не просунулися вперед.
Підсумовуючи, за даними аналітиків, Росія продовжує намагатися досягти просування на окремих напрямках, але ці прориви носять локальний і обмежений характер, без стратегічних результатів. Завдяки цьому конфлікт залишається затяжною війною виснаження, в якій Росія не може тривало утримуватися без великих кадрових і матеріальних втрат.