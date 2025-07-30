Він також об'єднує фінансові сервіси та доступ до держпослуг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про розробку національного месенджера у Росії?

На думку аналітиків, запуск Max дає Росії інструменти для масштабного контролю над інтернет-активністю громадян. Застосунок не використовує наскрізне шифрування, що робить його вразливим для стеження.

Варто зазначити, що Кремль давно прагне до так званого "цифрового суверенітету", тобто відмови від західних технологій. Моделлю для нього слугує Китай, де весь цифровий простір перебуває під контролем держави.

Max створює прецедент, за якого один застосунок стане "всім одразу" – месенджером, банком, паспортом і перепусткою на фестиваль. Це дасть змогу Кремлю централізувати контроль за громадянами.

Зауважимо, що з 2022 року Росія посилила тиск на іноземні цифрові платформи. У країні було заблоковано Facebook, Instagram та X, а також обмежено доступ до YouTube і TikTok.

Окрім того, в липні влада зафіксувала рекордні 2 591 відключення мобільного інтернету і стверджує, що це пов'язано із захистом від українських дронів. Однак правозахисники вбачають у цьому цензуру.

З 2011 року, після протестів, організованих через Facebook і VK, російська влада почала послідовно "зачищати" онлайн-простір. Зокрема, у 2019 році ухвалили закон, що дозволяє фільтрувати інтернет-трафік, а тепер Москва може повністю ізолювати країну від глобального інтернету.

Max створює компанія VK, яка через "Газпром" і афілійованих акціонерів повністю контролюється державою. Генеральний директор VK Володимир Кирієнко є сином одного з найближчих соратників Путіна, а більшість голосуючих акцій VK контролюються структурами Юрія Ковальчука – банкіра, якого Мінфін США назвав "особистим банкіром Путіна".

Через VK Кремль отримує доступ до величезного масиву користувацьких даних. Саме тому Max – не просто новий додаток, а спроба Росії "переписати" цифрову реальність.

На думку експертів, цей додаток – не шлях до цифрового суверенітету, а руйнування колишнього інтернету.

І попри підтримку влади, Max навряд чи швидко стане популярним. Аналітики вважають, що росіяни поки що використовуватимуть його тільки для доступу до державних сервісів.

Засновник Roskomsvoboda Саркіс Дарбінян вважає, що найближчими роками люди будуть його завантажувати, але не стануть використовувати як основний месенджер. Проте з часом тиск влади може змінити ситуацію.