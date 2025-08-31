Зрада, звідки не чекали: російський месенджер MAX визнає окуповану Донеччину частиною України
- Російський месенджер MAX відображає окуповану Донеччину як частину України, використовуючи офіційну транслітерацію української назви.
- Це відбувається через відсутність власних баз даних у Росії, тому їхній "державний" софт базується на міжнародних ресурсах.
Російський месенджер MAX відображає окуповану Донеччину частиною України. Річ у тому, що окупанти не мають власного репозиторія, а використовують закордонний.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Як росіяни "налажали" з месенджером МАХ?
Так, в російському месенджері МАХ Донецька область відображається, як Donets’ka Oblast’ – тобто офіційна транслітерація української назви.
Ймовірно причина у тому, що в Росії немає власних баз даних, тож навіть "державний" софт сидить на міжнародних,
– вказують у SPRAVDI.
Російські пропагандисти бісяться: чому ж "ДНР" не існує навіть у власному месенджері. Однак, як зауважили у Центрі страткомунікацій, вигадана "республіка" існує лише у російських фантазіях.
"Навіть у шпигунському MAX окуповані території автоматично залишаються Україною", – вказали там.
У МАХ Донеччина відображається українською / фото SPRAVDI
Що за месенджер МАХ?
МАХ – російський національний месенджер, створений компанією VK, яка через "Газпром" і афілійованих акціонерів повністю контролюється державою. З'явився на світ у 2025 році як "вітчизняний" аналог Telegram і WhatsApp.
Експерти вважають, що Max – не просто новий додаток, а спроба Росії "переписати" цифрову реальність. Додаток не має ніякого захисту, а отже весь масив даних потрапляє напряму до російської влади.
Росія хоче зробити МАХ застосунком "все одразу" – він повинен вміщати і месенджер, і банк, і паспорт, і перепустку на фестиваль. Кремль вливає шалені кошти у просування додатку, залучаючи відомих блогерів і переводячи у МАХ всю державну комунікацію.
Цікаво, що аналогічний застосунок працює в Китаї – WeChat. Китайська влада використовує його для контролю та збору даних громадян. Тож цілком ймовірно, що російська влада надихнулася прикладом свого сусіда.