Російський месенджер MAX відображає окуповану Донеччину частиною України. Річ у тому, що окупанти не мають власного репозиторія, а використовують закордонний.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як росіяни "налажали" з месенджером МАХ?

Так, в російському месенджері МАХ Донецька область відображається, як Donets’ka Oblast’ – тобто офіційна транслітерація української назви.

Ймовірно причина у тому, що в Росії немає власних баз даних, тож навіть "державний" софт сидить на міжнародних,

– вказують у SPRAVDI.

Російські пропагандисти бісяться: чому ж "ДНР" не існує навіть у власному месенджері. Однак, як зауважили у Центрі страткомунікацій, вигадана "республіка" існує лише у російських фантазіях.

"Навіть у шпигунському MAX окуповані території автоматично залишаються Україною", – вказали там.

У МАХ Донеччина відображається українською / фото SPRAVDI

Що за месенджер МАХ?