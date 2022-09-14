На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

Военные Таджикистана применили минометы при перестрелке с пограничниками Кыргызстана. Пострадавших в результате инцидента нет.

Перестрелка произошла 14 сентября возле Булак-Баши Баткенского района Баткенской области Кыргызстана. Таджикские официальные ведомства пока никак не комментируют произошедшее.

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В чем причина перестрелки

По информации пограничной службы Кыргызстана, пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на неописанном участке границы первыми. Они проигнорировали требования пойти и открыли огонь. Впоследствии власти Баткенской области Кыргызстана сообщили, что перестрелка прекратилась.

В то же время в Душанбе о случившемся официально пока не сообщили, но таджикистанское агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на местных жителей пограничного города Исфара пишет, что в перестрелке погиб солдат-срочник, а местная больница готовится к приему раненых.

Позже пограничные войска Таджикистана заявили, что один таджикский пограничник погиб, двое получили ранения в результате минометного обстрела с киргизской стороны

На место происшествия выезжал начальник Баткенского пограничного отряда, а между начальниками пограничных служб уже состоялся телефонный разговор – стороны решили, что ситуацию не следует разжигать.

Что известно о конфликтах на таджикско-киргизской границе

Ситуация на границе снова обострилась в конце января, когда во время перестрелки между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных со стороны Таджикистана, а со стороны Кыргызстана восемь были ранены. После этого стороны договорились о полном прекращении огня и отводе взимаемых до границы дополнительных сил и средств, но перестрелки полностью не прекратились.

Отметим, что киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Причиной этого являются недемилитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Граница между Таджикистаном и Кыргызстаном на карте:

Казахстан и Таджикистан входят в ОДКБ – это военно-политическая международная организация, созданная в 1992 году. Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу.

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