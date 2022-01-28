По итогам переговоров глав Баткенской области Кыргызстана Абдыкарима Алимбаева и Согдийской области Таджикистана Раджаббоя Ахмадзоды достигнута договоренность о полном прекращении огня.

Важно Стрельба, эвакуация, жертвы: какая ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана

По состоянию на утро 28 января стабильная ситуация сохраняется в местностях:

Самаркандик,

Торт-Кочо,

Кок-Таш,

Дохма,

Кочо-бой.

Также стороны договорились о:

полное прекращение огня,

отвод дополнительных сил и средств, ранее стянутых к границе, в места постоянной дислокации и открытия движения.

Теперь военные Кыргызстана и Таджикистана должны организовать совместное патрулирование приграничных районов стражами порядка двух стран для недопущения конфликтов.

Что этому предшествовало

Ситуация на киргизско-таджикской границе обострилась вечером 27 января. Пограничные ведомства Кыргызстана и Таджикистана обвинили друг друга в разрешении конфликта.

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что примерно в 17:30-18:00 таджикистанские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана возле Торт-Кочо Баткенского района.

По ее данным, после переговоров в 19.30 дорога была вновь открыта для проезда, но уже в 19.35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороны оружия.

По версии таджикской стороны конфликт начался с того, как 50 жителей киргизского села Аксай принудительно остановили грузовой автомобиль гражданина Таджикистана, который перевозил песок по территории Таджикистана. На запланированную встречу представителей местных органов власти киргизская сторона не явилась. Около 18:10, как утверждают пограничные войска Таджикистана, киргизские пограничники первыми открыли огонь.

Обратите внимание! В результате инцидента, по данным на утро 28 января, пострадали 11 граждан Кыргызстана. С таджикской стороны сообщается о 17 пострадавших.

Заметим, что перестрелки на границе возникают регулярно. К примеру, 8 июля между военными произошла перестрелка, в результате которой были и погибшие, и раненые. Кстати, конфликт спровоцировало то, что киргизские военные попытались перевести через границу 9 лошадей.