За підсумками переговорів глав Баткенської області Киргизстану Абдикаріма Алімбаєва та Согдійської області Таджикистану Раджаббоя Ахмадзоди досягнуто домовленості про повне припинення вогню.
Важливо Стрілянина, евакуація, жертви: яка ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану
Станом на ранок 28 січня стабільна ситуація зберігається у місцевостях:
- Самаркандик,
- Торт-Кочо,
- Кок-Таш,
- Дахма,
- Кочо-Бою.
Також сторони домовилися про:
- повне припинення вогню,
- відведення додаткових сил і засобів, раніше стягнутих до кордону, до місць постійної дислокації та відкриття руху.
Тепер військові Киргизстану і Таджикистану мають організувати спільне патрулювання прикордонних районів правоохоронцями двох країн для недопущення конфліктів.
Що цьому передувало
- Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні загострилася увечері 27 січня. Прикордонні відомства Киргизстану та Таджикистану звинуватили одне одного у розв'язанні конфлікту.
- Прикордонна служба Киргизстану заявила, що приблизно о 17:30 – 18:00 таджикистанські прикордонники в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана біля Торт-Кочо Баткенського району.
- За її даними, після переговорів о 19:30 дорога була знову відкрита для проїзду, але вже о 19.35 обстановка погіршилася у зв'язку із застосуванням таджицької сторони зброї.
За версією таджицької сторони, конфлікт розпочався з того, як 50 жителів киргизького села Аксай примусово зупинили вантажний автомобіль громадянина Таджикистану, який перевозив пісок територією Таджикистану. На заплановану зустріч представників місцевих органів влади киргизька сторона не з'явилася. Близько 18:10, як стверджують прикордонні війська Таджикистану, киргизькі прикордонники першими відкрили вогонь.
Зауважимо, що стрілянина на кордоні виникає регулярно. До прикладу, 8 липня між військовими сталась перестрілка, внаслідок якої були і загиблі, і поранені. До речі, конфлікт спровокувало те, що киргизькі військові спробували перевести через кордон 9 коней.