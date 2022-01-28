За підсумками переговорів глав Баткенської області Киргизстану Абдикаріма Алімбаєва та Согдійської області Таджикистану Раджаббоя Ахмадзоди досягнуто домовленості про повне припинення вогню.

Важливо Стрілянина, евакуація, жертви: яка ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану

Станом на ранок 28 січня стабільна ситуація зберігається у місцевостях:

Самаркандик,

Торт-Кочо,

Кок-Таш,

Дахма,

Кочо-Бою.

Також сторони домовилися про:

повне припинення вогню,

відведення додаткових сил і засобів, раніше стягнутих до кордону, до місць постійної дислокації та відкриття руху.

Тепер військові Киргизстану і Таджикистану мають організувати спільне патрулювання прикордонних районів правоохоронцями двох країн для недопущення конфліктів.

Що цьому передувало

Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні загострилася увечері 27 січня. Прикордонні відомства Киргизстану та Таджикистану звинуватили одне одного у розв'язанні конфлікту.

Прикордонна служба Киргизстану заявила, що приблизно о 17:30 – 18:00 таджикистанські прикордонники в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана біля Торт-Кочо Баткенського району.

За її даними, після переговорів о 19:30 дорога була знову відкрита для проїзду, але вже о 19.35 обстановка погіршилася у зв'язку із застосуванням таджицької сторони зброї.

За версією таджицької сторони, конфлікт розпочався з того, як 50 жителів киргизького села Аксай примусово зупинили вантажний автомобіль громадянина Таджикистану, який перевозив пісок територією Таджикистану. На заплановану зустріч представників місцевих органів влади киргизька сторона не з'явилася. Близько 18:10, як стверджують прикордонні війська Таджикистану, киргизькі прикордонники першими відкрили вогонь.

Зверніть увагу! Внаслідок інциденту, за даними на ранок 28 січня, постраждали 11 громадян Киргизстану. З таджицького боку повідомляється про 17 постраждалих.

Зауважимо, що стрілянина на кордоні виникає регулярно. До прикладу, 8 липня між військовими сталась перестрілка, внаслідок якої були і загиблі, і поранені. До речі, конфлікт спровокувало те, що киргизькі військові спробували перевести через кордон 9 коней.