Власти Кыргызстана эвакуировали людей. В Таджикистане сообщили о погибшем мужчине.
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На границе Кыргызстана и Таджикистана снова обострение
Пограничники Кыргызстана 27 января заявили, что таджикская сторона открыла огонь из минометов и гранатометов. Зато СМИ Таджикистана обвиняют в обстрелах киргизских военных, которым ответили стрельбой.
Число раненых с обеих сторон из-за столкновений на границе Таджикистана и Кыргызстана возросло до 17, из них 11 – таджикистанских военных,
– сообщили в телеграме "Протесты в мире".
Также издание ASIA-Plus сообщило, что стрельба продолжается. Соответствующую информацию изданию предоставил источник в администрации таджикистанского города Исфара.
"Сейчас перестрелка продолжается. Интенсивная стрельба идет на перекрестке села Сомониён. В селах Сомониён и Ходжа Ало отключили электричество. Мэр Исфары находится на месте конфликта", – сообщил источник.
Предварительно известно, что снаряд противников попал в дом местного жителя в селе Ходжа Ало. Мужчина скончался от ранений. Кроме того, медики местной больницы рассказали, что:
- в Таджикистане в больницу доставили 11 человек – 3 гражданских и 8 военнослужащих;
- из них 2 – имеют ушибы, все остальные – огнестрельные ранения;
- они в стабильном состоянии.
Издание 24.kg сообщило о ранении со стороны Кыргызстана. В частности 4 военных с осколочными ранениями доставили в местную больницу. Соответствующую информацию обнародовал координатор по здравоохранению Баткенской области Арзибек Борубеков. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Однако СМИ пишут, что власти договариваются о режиме прекращения огня.
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Что этому предшествовало
- 27 января возобновились обстрелы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Известно, что перед этим автомобили граждан Таджикистана забросали камнями. Соответствующее заявление сделал секретарь мэрии таджикского города Исфара Зубайдулло Шомадов.
- Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал Таджикистан и Кыргызстан немедленно прекратить огонь. Пограничники Кыргызстана перешли в усиленный режим работы.
- Известно, что столкновения между странами продолжаются давно. В частности они касаются доступа к водораспределительному пункту, ведь вода является там большой ценностью.
- Столкновения обострились в апреле 2021 года. Тогда погиб ориентировочно 131 человек. Впоследствии президенты стран все же договорились о перемирии и об определении границ стран.
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