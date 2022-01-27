Пограничники стреляли в местности Торт-Кочо в Баткенском районе. В Кыргызстане говорят, что таджикские военные открывали огонь из гранатометов и минометов.

Перед этим стороны провели переговоры и открыли для проезда дорогу Баткен – Исфана. Впрочем, уже через несколько минут ситуация ухудшилась. Пограничники Таджикистана якобы первыми начали стрелять в киргизских коллег.

Пока известно о трех раненых таджикских военных. Для стабилизации ситуации государства решили отправить на границу дополнительные войска.

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