У хід пішли гранатомети та міномети

Прикордонники стріляли у місцевості Торт-Кочо Баткенського району. У Киргизстані кажуть, що таджицькі військові відкривали вогонь з гранатометів та мінометів.

Актуально На кордоні Киргизстану з Таджикистаном знову загострення: кажуть про обстріли та поранених

Перед тим сторони провели переговори й відкрили для проїзду дорогу Баткен – Ісфана. Утім вже за декілька хвилин ситуація погіршилася. Прикордонники Таджикистану нібито перші почали стріляти у киргизьких колег.

Наразі відомо про трьох поранених таджицьких військових. Для стабілізації ситуації держави вирішили відправити на кордон додаткові війська.

У Баткені перекрили дорогу: відео

На кордоні чути звуки обстрілів: відео

ОДКБ може ввести війська

Генсек Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась закликав Таджикистан та Киргизстан негайно припинити вогонь, пише ТАСС. Політик наголосив, що ОДКБ може "надати допомогу сторонам для мирного вирішення конфлітку".

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