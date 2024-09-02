Международный иск ПриватБанка тормозится: адвокаты рассказали, в чем причина

Во вторник, 3 сентября, в Северном апелляционном хозяйственном суде должны состояться судебные дебаты в резонансном деле по кредитам, полученным Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) от ПриватБанка.

Судебный процесс в Украине продолжается уже четвертый год и фактически приостановил рассмотрение иска ПриватБанка в США к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и их компаниям о выводе и отмывании средств банка.

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Но заседание в украинской апелляции, которое неоднократно переносилось, может в очередной раз отложиться, поскольку представители предприятия обратились с заявлением в Верховный Суд, в котором просят исправить описку в судебном решении, принятом еще в прошлом году.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат ПриватБанка Дмитрий Монастырский и добавил, что это уже не первая попытка оппонентов банка затянуть рассмотрение дела.

По его словам, в соответствии с нормами Хозяйственного процессуального кодекса и принципа неизменности состава суда, все жалобы и заявления оппонентов банка в Верховном Суде должна была рассматривать коллегия под председательством Инны Бердник. Именно эта коллегия в прошлом году отменила решение апелляционного суда, вынесенное в пользу НЗФ, отправила дело на повторное рассмотрение, предоставив судам низших инстанций указания, какие детали нужно установить для вынесения объективного решения.

Однако в Верховном Суде жалобы НЗФ и других предприятий, касающихся экс-владельцев банка (Покровский и Марганецкий ГОК, а также Запорожский завод ферросплавов), в рамках рассмотрения дела в апелляции были расценены как новые иски и переданы новой коллегии судей под председательством судьи Игоря Бенедисюка.

Напомним, что в 2019 году ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в суде штата Делавер (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, требуя возмещения убытков, которые он понес в результате действий, совершенных его бывшими владельцами, их приближенными лицами, а также различными компаниями, зарегистрированными в США. Целью этих схем, как сообщали в банке, было "завладение активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтрольным его бывшим владельцам". Со временем банк подал измененный иск и дополнительные документы, увеличив сумму, на возмещении которой настаивает. В этом иске фигурируют указанные выше ферросплавные предприятия как участники схемы по выводу средств банка.

Также судебные процессы были инициированы и в некоторых других странах.

В свою очередь Коломойский и Боголюбов все обвинения отвергали. А Никопольский завод ферросплавов и ряд других предприятий, которые связывают с бывшими владельцами ПриватБанка, подали около 200 исков в Украине с целью признания всех обязательств по кредитам "выполненными", хотя банк не имел претензий к возврату кредитов, а в американском иске исследуется нецелевое использование средств и участие в отмывании в пользу экс-владельцев. За время рассмотрения почти 200 исков были объединены в 14 производств, из которых сейчас рассматривается одно дело, по другим рассмотрение приостановлено.

Однако все эти судебные процессы в Украине отразились на ходе дела в США. И как объяснил адвокат ПриватБанка Александр Фролов, рассмотрение дела в США частичного остановлено с 2021 года, поскольку там суд сначала ждал, какими будут решения украинских судов и какие правовые последствия они будут иметь по иску, поданному банком в США.

Поскольку судебные процессы в Украине, по которым производство было остановлено, настолько затянулись, сейчас состоялся обмен выводами экспертов по вопросам украинского права. А после того, как стороны подали соответствующие заявления, теперь американский суд решает, как судебные иски в Украине и решения, которые были вынесены в них, влияют на возможность рассмотрения иска ПриватБанка американским судом,

– отметил адвокат.

"Также еще существует ряд судебных процессов, в которых мы не принимаем непосредственное участие. Это иски о гражданской конфискации, в которых представительство осуществляет прокуратура США и которые связаны с расследованием уголовных дел в Америке по схемам отмывания средств ПриватБанка на территории США. По этим делам судебные заседания проводятся. Также есть иск к Соединенным Штатам Америки. Именно компании из орбиты Коломойского и Боголюбова подали инвестиционный иск к США как стране в связи с делами о гражданской конфискации. То есть эти компании судятся с США, чтобы получить компенсацию за имущество, которое у них якобы противозаконно забрали. Но и для этого иска истцы ссылаются на существование исков НЗФ в Украине в поддержку своей позиции", – объяснил Александр Фролов.

Сейчас дело по иску НЗФ слушается в Украине уже по второму кругу. И во время повторного пересмотра Хозяйственный суд Киева снова вынес решение в пользу НЗФ. Поэтому банк подал апелляцию.

Изучив доказательства и выслушав аргументы сторон, суд объявил перерыв, чтобы стороны имели возможность подготовиться к судебным дебатам. Но связанные с НЗФ компании начали подавать также и свои апелляционные жалобы. Поэтому перейти к судебным дебатам пока так и не удалось. Потому что для рассмотрения жалоб материалы дела передаются в Верховный Суд, что затягивает рассмотрение в апелляции,

– рассказал Дмитрий Монастырский.

По его словам, когда в Верховный Суд была подана жалоба Покровским горно-обогатительным комбинатом, там сформировали новую коллегию судей, хотя должны были бы передать жалобу на рассмотрение коллегии, которая уже рассматривала это дело. А когда юристы банка подали заявление об отводе коллегии, им отказали в его удовлетворении.

"Коллегию в Верховном Суде изменили незаконно. Мы подавали заявление об отводе судей, но в его удовлетворении отказали, при этом аргументы банка о порядке формирования коллегии фактически рассмотрены не были. Если коллегия уже была ранее определена, то никакого нового автораспределения не происходит, происходит формальная передача дела коллегии, которая ранее рассматривала это дело. В практике бывают ошибки, когда случайно человек нажимает кнопку в компьютере запустить на новое автораспределение вместо того, чтобы нажать кнопку передать ранее выбранному составу суда. Но когда новая коллегия получает дело и смотрит, что это дело уже рассматривали ее коллеги, то судьи берут самоотвод на основании того, что неправильно оформлен состав суда. Эта же коллегия не заявила самоотвод", – рассказывает еще один адвокат банка Андрей Пожидаев.

Отвечая на вопрос о том, как долго может длиться затягивание процесса в апелляции из-за многочисленных обращений оппонентов банка в Верховный Суд, он ответил: "Конечно, хотелось бы верить в лучшее, но мы видим, что в апелляции оппоненты всячески саботируют рассмотрение этого дела, потому что, очевидно, им нечего ответить на те вопросы, которые ставила им коллегия судей. В частности, какой у них есть реальный спор с банком. Потому что нельзя в суд прийти и сказать: "Мне очень нужно вот такое решение, но спора между сторонами никакого нет".

Есть спор в США с бывшими владельцами банка о том, были ли эти средства там из банка выведены, или эти средства выводились таким-то способом. Нет спора между банком и НЗФ, что кредит формально был закрыт. И на такие вопросы суда им нечего ответить. Но они могут ходить в Верховный Суд до тех пор, пока он жестко не отреагирует на такие злоупотребления. Потому что все эти представления направлены на то, чтобы помешать рассмотрению дела, а не на защиту каких-либо интересов или решения любых вопросов,

– отметил Андрей Пожидаев.

Относительно судебного процесса в США, то, по его мнению, из-за всего того, что сейчас происходит в Верховном Суде, американские адвокаты Коломойского и Боголюбова могут попытаться использовать решения, вынесенные украинскими коллегами, в пользу своих клиентов.

"Наши оппоненты же не просто так пытаются получить положительные для себя решения, которые бы можно было принести в суд в Штатах. Потому что в принципе в западной системе права очень большую роль играет принцип уважения к судебным решениям других стран", – отметил адвокат.