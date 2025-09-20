В НАТО еще не осознали, кем является Путин: при каком условии он побоится повторить трюк с МиГ в Эстонию
- Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, находясь там 12 минут, после чего в небо поднялись натовские F-35 и российские самолеты улетели.
- Политолог Игорь Эйдман считает, что НАТО должно реагировать как Эрдоган в 2015 году, демонстрируя жесткость, чтобы Путин не повторял такие действия в будущем.
Россия снова нарушила воздушное пространство страны НАТО, когда утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут залетели на территорию Эстонии. Реакция руководства страны было сдержанной. Однако Реджеп Эрдоган в подобной ситуации в 2015 году поступил иначе.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, какой должна была бы быть реакция НАТО на нарушение российскими самолетами воздушного пространства страны-члена Альянса. В то же время в России заявили, что якобы "не нарушали границ других государств", а полет МиГов состоялся якобы в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Почему НАТО должно реагировать на Кремль как Эрдоган?
Эйдман отметил, что НАТО реагирует на подобные инциденты. В частности, когда российские дроны залетели в Польшу, то произошел европейский мегаскандал. Поляки закрыли границы с Беларусью, также Альянс подтянул туда войска из разных стран. В Польшу приехали соответствующие натовские специалисты. В ответ на эту ситуацию страны НАТО будут заниматься развитием своей противовоздушной обороны.
"Однако в НАТО боятся жестко сбить российские самолеты, которые залетают в страны-члены Альянса. Эрдоган в свое время демонстративно это сделал. Он понимает психологию Путина, ведь он сам такой же диктатор. Путину нужно дать отпор, тогда он отступит", – подчеркнул политолог.
К слову. 24 ноября 2015 года два российских самолета Су-24 нарушили воздушное пространство Турции, залетев с территории Сирии. Два турецких истребителя F-16 взлетели по тревоге и после 10 предупреждений экипажа российских самолетов атаковали один из Су-24, который упал в сирийской провинции Латакия. Второй Су-24 покинул воздушное пространство Турции после предупреждения.
На Западе сейчас уже стали понимать, что с Путиным договориться невозможно. Однако, по мнению социолога, они еще не осознали, что Путин – слабак, что его нужно бить, и чем сильнее, тем на большие уступки он пойдет.
Однако любые попытки договориться с ним он воспринимает как признак слабости. Если бы НАТО сбил российские самолеты, то ничего бы не произошло, кроме того, что Путин больше не стал бы наглеть и больше бы не посылал свои самолеты нарушать воздушное пространство стран Альянса,
– уверен он.
Путин, по его словам, не может противостоять силам, что гораздо мощнее, чем у России. Поэтому все, что произошло бы – Дмитрий Медведев и Владимир Соловьев написали бы какие-то пропагандистские посты в соцсетях.
Путин, вероятно, напал на Украину, потому что имел иллюзии, что она слабая. А потом он уже не мог сдать назад, чтобы уже не демонстрировать собственную слабость,
– подчеркнул Игорь Эйдман.
Поэтому, если Путин знает, что его потенциальный противник сильнее его, он побоится на него нападать. И воспримет отпор на такую попытку как сигнал, что нападение невозможно. Поэтому НАТО еще должно менять свое отношение и восприятие путинского режима.
Какова реакция на залет российских самолетов в Эстонию?
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Когда в небо взлетели итальянские F-35 для их перехвата, самолеты России улетели прочь.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал действия россиян "абсолютно неприемлемыми". Правительство Эстонии обратиться к НАТО по поводу консультации в соответствии со статьей 4.
Также МИД страны вызвало Временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы вручить ноту протеста. С начала 2025 года Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии.
По словам Владимира Зеленского, этот и подобные инциденты не являются случайностью, а наоборот – системной российской кампанией против Европы. И она "требует системного ответа".
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами "чрезвычайно опасной провокацией", которая "еще больше обостряет напряженность в регионе". Она подчеркнула, что "Путин тестирует решимость Запада", поэтому нельзя проявлять слабость.