Россия снова нарушила воздушное пространство страны НАТО, когда утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут залетели на территорию Эстонии. Реакция руководства страны было сдержанной. Однако Реджеп Эрдоган в подобной ситуации в 2015 году поступил иначе.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, какой должна была бы быть реакция НАТО на нарушение российскими самолетами воздушного пространства страны-члена Альянса. В то же время в России заявили, что якобы "не нарушали границ других государств", а полет МиГов состоялся якобы в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Почему НАТО должно реагировать на Кремль как Эрдоган?

Эйдман отметил, что НАТО реагирует на подобные инциденты. В частности, когда российские дроны залетели в Польшу, то произошел европейский мегаскандал. Поляки закрыли границы с Беларусью, также Альянс подтянул туда войска из разных стран. В Польшу приехали соответствующие натовские специалисты. В ответ на эту ситуацию страны НАТО будут заниматься развитием своей противовоздушной обороны.

"Однако в НАТО боятся жестко сбить российские самолеты, которые залетают в страны-члены Альянса. Эрдоган в свое время демонстративно это сделал. Он понимает психологию Путина, ведь он сам такой же диктатор. Путину нужно дать отпор, тогда он отступит", – подчеркнул политолог.

К слову. 24 ноября 2015 года два российских самолета Су-24 нарушили воздушное пространство Турции, залетев с территории Сирии. Два турецких истребителя F-16 взлетели по тревоге и после 10 предупреждений экипажа российских самолетов атаковали один из Су-24, который упал в сирийской провинции Латакия. Второй Су-24 покинул воздушное пространство Турции после предупреждения.

На Западе сейчас уже стали понимать, что с Путиным договориться невозможно. Однако, по мнению социолога, они еще не осознали, что Путин – слабак, что его нужно бить, и чем сильнее, тем на большие уступки он пойдет.

Однако любые попытки договориться с ним он воспринимает как признак слабости. Если бы НАТО сбил российские самолеты, то ничего бы не произошло, кроме того, что Путин больше не стал бы наглеть и больше бы не посылал свои самолеты нарушать воздушное пространство стран Альянса,

– уверен он.

Путин, по его словам, не может противостоять силам, что гораздо мощнее, чем у России. Поэтому все, что произошло бы – Дмитрий Медведев и Владимир Соловьев написали бы какие-то пропагандистские посты в соцсетях.

Путин, вероятно, напал на Украину, потому что имел иллюзии, что она слабая. А потом он уже не мог сдать назад, чтобы уже не демонстрировать собственную слабость,

– подчеркнул Игорь Эйдман.

Поэтому, если Путин знает, что его потенциальный противник сильнее его, он побоится на него нападать. И воспримет отпор на такую попытку как сигнал, что нападение невозможно. Поэтому НАТО еще должно менять свое отношение и восприятие путинского режима.

Какова реакция на залет российских самолетов в Эстонию?