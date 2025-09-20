Росія знову порушила повітряний простір країни НАТО, коли вранці 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин залетіли на територію Естонії. Реакція керівництва країни було стриманою. Проте Реджеп Ердоган у подібній ситуації у 2015 році вчинив інакше.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, наголосивши, якою мала б бути реакція НАТО на порушення російськими літаками повітряного простору країни-члена Альянсу. Водночас в Росії заявили, що нібито "не порушували кордонів інших держав", а політ МіГів відбувся начебто у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору.

До теми Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та наблизились до Таллінна

Чому НАТО має реагувати на Кремль як Ердоган?

Ейдман наголосив, що НАТО реагує на подібні інциденти. Зокрема, коли російські дрони залетіли у Польщу, то стався європейський мегаскандал. Поляки закрили кордони з Білоруссю, також Альянс підтягнув туди війська з різних країн. До Польщі приїхали відповідні натівські спеціалісти. У відповідь на цю ситуацію країни НАТО будуть займатися розвитком своєї протиповітряної оборони.

"Проте у НАТО бояться жорстко збити російські літаки, які залітають у країни-члени Альянсу. Ердоган свого часу демонстративно це зробив. Він розуміє психологію Путіна, адже він сам такий саме диктатор. Путіну потрібно дати відсіч, тоді він відступить", – підкреслив політолог.

До слова. 24 листопада 2015 року два російські літаки Су-24 порушили повітряний простір Туреччини, залетівши з території Сирії. Два турецькі винищувачі F-16 злетіли по тривозі та після 10 попереджень екіпажу російських літаків атакували один з Су-24, який впав у сирійській провінції Латакія. Другий Су-24 покинув повітряний простір Туреччини після попередження.

На Заході зараз вже стали розуміти, що з Путіним домовитися неможливо. Однак, на думку соціолога, вони ще не усвідомили, що Путін – слабак, що його потрібно бити, і чим сильніше, тим на більші поступки він піде.

Проте будь-які спроби домовитися з ним він сприймає як ознаку слабкості. Якби НАТО збив російські літаки, то нічого б не відбулося, окрім того, що Путін більше не став би нахабніти і більше б не посилав свої літаки порушувати повітряний простір країн Альянсу,

– впевнений він.

Путін, за його словами, не може протистояти силам, що набагато потужніші, ніж у Росії. Тому все, що сталося б – Дмитро Медведєв та Володимир Соловйов написали б якісь пропагандистські пости у соцмережах.

Путін, імовірно, напав на Україну, тому що мав ілюзії, що вона слабка. А потім він вже не міг здати назад, щоб вже не демонструвати власну слабкість,

– наголосив Ігор Ейдман.

Тому, якщо Путін знає, що його потенційний противник сильніший за нього, він побоїться на нього нападати. І сприйме відсіч на таку спробу як сигнал, що напад неможливий. Тому НАТО ще має змінювати своє ставлення та сприйняття путінського режиму.

Яка реакція на заліт російських літаків у Естонію?