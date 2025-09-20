Россия 19 сентября совершила очередную провокацию и нарушила воздушное пространство Эстонии. Российские истребители в течение 12 минут направлялись в столицу этой страны.

Для отражения возможной атаки, НАТО поднимало в воздух истребители F-35. Как рассказал в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, такое поведение является типичным для россиян и оно будет повторяться.

Как остановить агрессию России в отношении НАТО?

Россия будет провоцировать до тех пор, пока не почувствует "красную линию". В этом контексте стоит вспомнить, как в 2015 году сработала турецкая авиация, когда воздушное пространство страны нарушили российские бомбардировщики. Их сбили мгновенно.

К такой реакции должны быть готовы страны НАТО в ответ на вторжение вражеских самолетов. Когда до этого наконец дойдет, то российские суда перестанут летать в небе стран Альянса,

– отметил Роман Свитан.

Относительно беспилотников, то стоит сказать, что они заходили не только в Польшу, но в Румынию, Эстонию, Латвию. Реакция на это должна предусматривать уничтожение мест изготовления дронов в России.

"Если бы после захода десятков БПЛА в воздушное пространство Польши, страна в ответ выпустила полсотни ракет Tomahawk по заводам в Елабуге, то это стало бы "красной линией", которую Россия больше бы не переступала", – подчеркнул летчик-инструктор.

Пока этого не произойдет, Европа должна готовиться к другим провокациям с использованием не только дронов, но и ракет. Изменения возможны только когда страны НАТО наконец начнут сбивать вражеские цели.

Сейчас складывается впечатление, что ответа не будет вплоть до момента, когда российские БПЛА нанесут серьезный ущерб европейской инфраструктуре или заберут жизни европейцев. Демократические руководители стран будут вынуждены прислушиваться к давлению населения.

