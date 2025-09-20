Известно, что три вражеских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо примерно на 12 минут. Самолеты залетели на территорию страны НАТО на глубину менее 10 километров, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Зачем Москва запускает свои дроны и самолеты в Европу?

В ответ на действия россиян были подняты итальянские истребители F-35, а также шведские и финские самолеты быстрого реагирования. Они "провели" российские самолеты-нарушители в Калининградскую область.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что это уже четвертый случай, когда оккупанты нарушают воздушное пространство страны. Однако этот инцидент по сравнению с предыдущими является "беспрецедентно дерзким".

Справка: Российская военная авиация уже нарушала воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо 2 июня и 7 сентября, а также к юго-западу от острова вблизи Юминда 13 мая.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что Эстония инициировала консультации в соответствии со статьей 4 Устава НАТО.

К слову, того же дня Польша заявила о том, что два российских истребителя совершили низкий пролёт над добывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море. Эта платформа относится к польской экономической зоне.

Институт изучения войны продолжает считать, что Россия намеренно пытается проверить способность НАТО реагировать на воздушные вторжения, чтобы использовать эти знания в возможных будущих конфликтах против Альянса.

Напомним, что инцидентам с истребителями предшествовало массовое вторжение дронов в Польшу 10 сентября и залет одного беспилотника на территорию Румынии 13 сентября.

Кремль продолжает отрицать свою ответственность вторжения беспилотников в Польшу. В российском МИДе говорят, что якобы нет доказательств считать, что это вина оккупантов.

Как в мире отреагировали на залет российских истребителей в Эстонию?