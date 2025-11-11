Операция "Мидас", друг президента и Че Гевара: кто есть кто в масштабной схеме хищения миллионов в энергетике

10 ноября 2025 года НАБУ и САП провели серию громких обысков у топ-чиновников и наконец публично засветили операцию "Мидас", которую готовили последние 15 месяцев и фигурантами которой стали министры, топовые чиновники и даже личный друг президента Владимира Зеленского.

24 Канал рассказывает, что известно о громком деле раскрытия коррупции в Энергоатоме, как к этому причастен министр юстиции, кто такие "Профессор" и "Тенор", кто кому "Карлсон", а также – есть ли во всем этом российский след, что имеет потенциал перевести дело из разряда "коррупция" к квалификации "государственная измена".

Читайте также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Кто такой Миндич и почему он так важен?

Тимуру Миндичу чуть за 40. Он бизнесмен из орбиты Игоря Коломойского и его младший партнер. С олигархом Миндич сблизился в конце 2010-х, а во времена бегства Коломойского от гнева тогдашнего президента Порошенко и национализации "Приватбанка" Миндич стал доверенным лицом Игоря Валерьевича и осуществлял "челночные" рейсы к нему в Израиль, очевидно, получая наставления от шефа и передавая сообщения всем заинтересованным лицам.

Несмотря на то, что Коломойский сейчас в опале и буквально уже 2 года находится за решеткой, дела Миндича от этого не пострадали, скорее наоборот. Интересно, что удача Миндича пытаться "решать собственные вопросы" от имени и за спинами первых лиц появилась у него не сейчас. Такую склонность у него заметили еще раньше.

Сам олигарх Игорь Коломойский в одном из своих многочисленных интервью после возвращения в Украину после победы Владимира Зеленского, рассказывал, что в 2008 или 2009-м году (именно когда Миндич познакомил его с будущим президентом) решительно вычеркнул Тимура из числа потенциальных зятьев именно из-за манеры лихого молодого человека пытаться "проворачивать дела" за спиной шефа и от его имени.



Миндич и бизнес-партнер Коломойского из группы "Приват" Михаил Киперман / Скриншот

Тогда на эти слова никто не обратил внимание, потому что кому тогда был интересен Тимур Миндич, к тому же у Коломойского язык, как говорят, без костей, и он этим активно пользуется, так что уследить за полетом его мыслей не всегда удается.

Но оказалось, что Коломойский все же иногда говорит правду. По крайней мере в той части, что касается Тимура Миндича. Потому что тот, похоже, достиг большого успеха в том, чтобы "прийти к успеху", используя репутацию друга Владимира Зеленского.

Подробнее Бизнесмен из орбиты Коломойского: что известно о Тимуре Миндиче и как он мог уехать из страны

Откуда мы знаем, что Миндич и Зеленский друзья?

Не просто друзья, но и бизнес-партнеры, проверенные временем. О дружбе тогдашних подчиненных рассказывал выше упомянутый Коломойский.

Миндич был промежуточным звеном между криворожскими комиками и веселым олигархом Коломойским, а впоследствии стал совладельцем студии "Квартал 95", в частности, ее оффшорной части, известной как Green Family LTD.



Выход в свет Тимура Миндича, 2018 год / Скриншот "Схемы"

Во время сенсационной президентской кампании Зеленского Тимур Миндич предоставил тому в пользование свой бронированный "Мерседес", а в январе 2021 года в апартаментах Миндича в элитном ЖК на улице Грушевского, 9а уже президент Зеленский праздновал свой день рождения.



Жена Миндича – Екатерина Вербер и Зеленский / Фото из соцсетей

Впоследствии журналисты неоднократно фиксировали визиты Миндича в Офис Президента на соседней улице Банковой, а также видели того на юбилее правой руки Президента Андрея Ермака в Карпатах.

Из всего этого можно сделать вывод, что Миндич позиционировал себя как человека, входящего в ближайший круг президента. И, прикрываясь этим, влез в схемы топ-коррупции. Хищение в "Энергоатоме" было лишь одним из эпизодов. Но именно его взяли за основу НАБУ и САП.

Процедура "шлагбаум": в чем заключается коррупционная схема?

Коррупционная схема на самом деле была довольно простой, сложными были уже детали по "отмыванию" полученных средств. Если упрощенно, то это так называемые "откаты". То есть, официальным языком, "систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов".

Фирмы, которые сотрудничали с государственной компанией, а это, напомним, стратегическая отрасль государства, от которой зависит буквально, замерзнут или нет украинцы во время войны, шантажом были вынуждены платить завышенные суммы, а также делиться частью от государственных контрактов. Среди угроз в случае отказа было обещание мобилизации сотрудников на фронт. Таким образом злоумышленники показывали свое могущество и демонстрировали связи с государственными структурами.

Деньги при этом делались буквально из воздуха, потому что компании заставляли платить за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. На языке самих участников схемы, эта процедура называлась "шлагбаум".

Фактически, это немного модифицированная схема махинаций с возвратом НДС, которую проворачивали представители "предыдущей преступной власти", а также той версии "преступной власти", которая была перед ними.

Как обо всем этом стало известно?

НАБУ и САП разрабатывали операцию под кодовым названием "Мидас" более 15 месяцев.

Во время операции было создано 1000 часов аудиозаписей и задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Записи осуществлялись, в частности, в квартире Миндича. Той самой, в которой Зеленский праздновал свой день рождения 29 января 2021 года.

Операция "Мидас": смотрите видео отчет НАБУ с наиболее интересными моментами

Справочно! Название операции выдает в авторах знатоков истории и еще тех троллей. Потому что этот легендарный царь Фригии имел уникальную особенность – превращать в золото все, к чему прикоснется. Но счастья Мидасу эта суперспособность не принесла, потому что золотыми, а значит – непригодными для употребления, становились также продукты. Чтобы снять золотое проклятие жадному и не очень умному царю пришлось просить о помощи богов. Впрочем, умнее от этого он не стал и закончил жизнь с ушами как у осла вместо человеческих. Этим "даром" наградил царя разъяренный им бог Аполлон.

Кто еще был в схеме кроме Миндича: что за "Профессор", "Рокет" и "Тенор"?

На самом деле, что главный злодей – это Тимур Миндич, мы не знаем. Так предполагают СМИ и утверждает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, который уже много месяцев является фактическим амбассадором дела Миндича и без остановки его разоблачает.

Нардеп убеждает, что "Карлсон" с пленок НАБУ, которые уже все называют "пленками Миндича", – это Тимур Миндич. Не скрывают этого и в НАБУ.

Почему "Карлсон"? Креативное прозвище Тимур Миндич получил от правоохранителей из-за квартиры, которая расположена на верхних этажах элитного ЖК на Грушевского 9а в Киеве.

Именно этот факт стал решающим при получении позывного, ведь все дети знают, кто "живет на крыше".

Во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации – Карлсона. Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства. Из помещения на верхних этажах дома на ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах – в частности, в энергетической и оборонной сферах,

– пресс-релиз НАБУ объясняет о "Карлсоне".

Не забывает парламентарий Железняк также о других героях "пленок".

Другой голос принадлежит "Профессору", которого иногда также называют "Герой". Он может принадлежать бывшему чиновнику Энергоатома и бывшему министру энергетики Герману Галущенко.



НАБУ распознало голос Германа Галущенко на перехватах разговоров / Скриншот

Действительно ли Галущенко – профессор? Нет, но он ученый. Галущенко является доцентом КИМО, где преподавал по совместительству и, согласно последней е-декларации, получает зарплату. Профессор является следующим званием после доцента, но об официальном получении такого статуса Галущенко не сообщалось. Также Герман Галущенко является кандидатом юридических наук (сейчас эта научная степень называется немного странно – "доктор философии в области права").

К теме Кто такой Герман Галущенко и действительно ли он тот самый "Профессор" с "пленок Миндича"

После смены места работы "энергетика" не отпустила Галущенко и он остался фактическим куратором, сохранив свое влияние через действующего министра энергетики Светлану Гринчук, а также назначенных лично им топ-менеджеров этого ведомства.

Летом 2025 года он пересел в кресло министра юстиции в рамках перезагрузки правительства. Именно поэтому обыски 10 ноября проходили в офисах Минюста. Сам Галущенко молчит, но тот факт, что с ним проводят следственные действия, подтвердила с опозданием в сутки пресс-служба Министерства.

К чести министра Гринчук, она не стала прятаться, а сразу заявила о своей невиновности, отметив определенные нестыковки в деле в изложении "кинематографистов" из НАБУ. Тем не менее, в Раде потребовали ее и Галущенко немедленной отставки. Логика в этом есть, потому что если Гринчук не участвовала в схемах, значит, она или их игнорировала, или просто не знала, то есть – заодно не знала, что происходит в структуре, за которую несет полную ответственность.

НАБУ считает, что крышей схемы был Миндич – "Карлсон", а идеологом – Галущенко – "Профессор". Зато исполнители и "рабочие лошадки" – Игорь Миронюк по прозвищу "Рокет" и Дмитрий Басов – "Тенор".



Миронюк – советник Галущенко, а Басов – бывший сотрудник Генпрокуратуры и Фонда государственного имущества, впоследствии он стал исполнительным директором по физической защите и безопасности "Энергоатома". Также в пленках упоминается член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь.

Нардеп Железняк утверждает, что говорится о Сергее Пушкаре. Именно ему "Тенор" и "Рокет" якобы дали 19 900 долларов (уже легендарные "20 тысяч без ста долларов" с пленок – 24 Канал).



Скриншот из видео НАБУ

Именно "Тенор" и "Рокет" главные звезды "пленок Миндича" и предоставили НАБУ, пожалуй, больше всего информации. Очень удивляет, что "Тенор" и "Рокет" обсуждали такие "денежные" вопросы фактически не скрываясь, что выдает в них или дерзких и самоуверенных персонажей, или клинических идиотов.

Учитывая похожий недавний скандал с разоблачением коррупции в окружении мэра Киева Виталия Кличко и так называемые "пленки Комарницкого", где не пуганные фигуранты примерно так же наговорили себе на годы в тюрьме, можем сделать вывод, что имеем дело с системным идиотизмом, которому бы позавидовали даже герои фильмов братьев Коэнов.

Какой ущерб нанесен государству и является ли Чернышов – "Че Геварой"?

Точно не известно, но речь идет о десятках миллионов долларов. В НАБУ говорят, что коррупционеры наложили руку на 10 – 15% годового дохода Энергоатома. Он, по оценке силовиков, составляет 200 миллиардов гривен, при этом не уточняется, входят ли в эту сумму деньги, которые пошли на откаты.

На фото с обысков, которые первыми появились утром 10 ноября, видим целые связки денег в евро и долларах, а также хаотично наваленные в шарики гривны. Показательно, что доллары еще запаяны в шарики и опломбированы казначейскими печатями США.

Деньги с первых обысков / фото НАБУ

По информации НАБУ, через теневой офис "под крышей" Миндича прошло около 100 миллионов долларов. Только в пользу "Рокета" следователи задокументировали отмывание более 5 миллионов.

Также НАБУ зафиксировало, что в феврале 2025 года "Тенор" якобы передал в "ландромат" 350 тысяч долларов, в следующем месяце – 840 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

В апреле 2025 года объем "операций" вырос до 3 миллионов долларов.

Наличные "теряли" в других финансовых потоках, конвертировали в различные валюты и криптовалюту, а потом, "отмыв" – возвращали в оборот.

НАБУ и САП задокументировали, как фигуранты дела о коррупции в энергетике передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины. Его во внутреннем общении называли прозвищем "Че Гевара". Вероятно, говорится об экс-вицепремьере Алексее Чернышеве, которому уже успели объявить подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, он был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где преступная группа легализовала средства.

В НАБУ отметили, что в целом было зафиксировано передачу 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными – непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации. Последнюю сумму – 500 тысяч долларов США – было передано уже жене "Че Гевары" после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

Операция "Мидас": смотрите видео, кто такой Че Гевара

Подтверждением колоссальных размеров коррупции является признание одного из участников схемы о том, как трудно тому было переть на себе деньги в размере 1,6 миллиона долларов. Нехитрый подсчет подсказывает, что речь может идти о 16 килограммах, если купюры были по сто долларов, 32 килограмма – если по 50, 1,6 тонны – если по 1 доллару.



Но смеяться не стоит – на эти деньги можно было купить дроны или помочь ВСУ как-то иначе, вместо этого их получили коррупционеры, которые даже построение оборонительных сооружений на стратегических объектах считают бесполезным делом.

Есть ли здесь рука Москвы и при чем здесь Деркач, который сбежал в Россию?

Куда же без нее. Игорь "Рокет" Миронюк – бывший помощник Андрея Деркача, сына председателя СБУ времен Кучмы, куратора Энергоатома времен Ющенко и Януковича и разоблаченного российского агента, который после начала полномасштабного вторжения бежал в Россию и "пришел к успеху", став там "сенатором".

После потери кормильца Миронюк прибился к Галущенко, который и сам работал под руководством Деркача в том же Энергоатоме, в частности, руководил юридической службой компании.

Для своих схем с откатов участники группы создали натуральный бэкофис-ландромат, где централизованно проводили все схемы, отмывали средства, грабя государство на миллионы. По странному совпадению, этот офис принадлежал семье Деркачей. Он расположен в центре Киева.

За кассовую дисциплину и "черную бухгалтерию" отвечал человек по прозвищу "Шугармен". Вероятно, речь идет об одном из братьев Цукерманов – Михаиле или Александре. Эти бизнесмены, связаны с Тимуром Миндичем.



Кстати, господа Цукерманы также успели покинуть пределы Украины до встречи с НАБУ. Еще один участник схемы – "Решик", он был фактическим главным бухгалтером “ландромата”. Сам он на “пленках” говорит о "двушке", которая "ушла на Москву".



Скриншот из видео НАБУ

Также во время обысков были найдены на почетном месте сувениры с лого службы безопасности президента России Путина. То есть коррупционеры не только не прятались, но и гордились этим фактом.



Киев, ноябрь 2025 года / фото НАБУ и САП

Прямым доказательством наличия в этих схемах российского следа является то, что фигуранты прямо говорят, что часть откатов необходимо будет передать в Россию. Еще одним неприятным моментом, что большинство голосов на "пленках Миндича" говорят на русском.

Приведенные факты, а также то, что деньги разворовываются в военное время и из стратегически важной для выживания Украины отрасли, указывает на то, что имеем дело не с банальной коррупцией, а с государственной изменой.

Почему Миндичу дали сбежать?

О том, что Миндичу надо бежать из страны, потому что ему готовится подозрение, СМИ и блогеры всех видов начали писать с лета 2025 года. Как минимум со времени дела другого друга Миндича Алексея Чернышова (сейчас против него открыто дело, сам министр вышел под залог в 120 миллионов гривен).

Но это никак не смущало Миндича и он показательно оставался в Украине, время от времени выезжая и возвращаясь на родину как отец троих несовершеннолетних детей.

Тем не менее, когда утром 10 ноября за ним пришли, Миндича не оказалось дома. Более того, его не оказалось в стране, потому что за несколько часов до того он покинул ее пределы. На это силовики нескольких ведомств развели руки, а на "официальном" информационном партнере расследования НАБУ и САП – портале "Украинская правда" – появилась статья о потенциальной крысе в САП. Им назван некий Андрей Синюк, заместитель главы структуры Андрея Клименко.

Интересно, что господин Синюк может быть той самой "крысой" знали примерно все. Его прямо называют "человеком Татарова" (одиозного заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, известного тем, что "массово убивал чеченцев в Киеве в феврале 2022 года" – 24 Канал), а благодаря интервью бывшего заместителя ОПУ Смирнова изданию "Бабель" мы знаем о меме "Береза Синюка". Так в САП называют дерево, куда ходит звонить Татарову антикоррупционер, чтобы "слить" последние новости из мира НАБУ и САП.

Учитывая это, господин Миндич не мог не сбежать, как не могли не знать об операции "Мидас" доверенные СМИ, ведь сейчас именно они стали инструментом и аргументом НАБУ против всесильного ОП, сосредоточившего во время военного положения чуть ли не всю полноту власти в стране. Учитывая это было бы очень интересно послушать другие "пленки", потому что друг президента, который злоупотребляет его дружбой, министр, который проворачивает схемы, и клерки, которые говорят цитатами из "Вконтакте" – это все хорошо, но покажите нам, пожалуйста, настоящую большую рыбу.

Что будет дальше?

Это самое интересное. И премьер, и президент вечером 10 ноября вслух говорили о важности расследования, содействия ему и необходимости наказать всех виновных.

Любые результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания – нужна. Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота компаний – это приоритет. Энергетика и каждая отрасль, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами,

– обращение Президента к нации 10 ноября 2025 года.

Также мы ждем не только эффектных фильмов и цитат, но и реальных судебных дел и приговоров. Украина – правовое государство и сейчас перед ней стоит очень важное испытание. Как мы с этим справимся, покажет, действительно ли мы на верном пути.