В НАБУ ответили, когда объявят в розыск Миндича и Цукермана
- Тимур Миндич и Александр Цукерман, которых подозревают в масштабной схеме злоупотреблений в энергетике, покинули Украину.
- НАБУ работает над юридическими процедурами для объявления фигурантов в розыск, что потребует "некоторого времени".
Тимура Миндича и Александра Цукермана подозревают в масштабной схеме злоупотреблений в энергетике. Сейчас НАБУ движется в рамках юридических процедур, необходимых для объявления их в розыск.
Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов в комментарии Укринформу, передает 24 Канал. К слову, фигуранты покинули Украину.
Когда Миндича и Цукермана объявят в розыск?
По словам руководителя подразделения детективов НАБУ, юридическая процедура "требует некоторого времени".
Абакумов также заверил, что общество проинформируют после всех шагов по избранию меры пресечения и соответствующих обращений в компетентные международные правоохранительные органы об объявлении в розыск.
К слову, по данным УП, Миндич выехал из Украины за 4,5 часа до обысков в его квартирах в Киеве. Цукерман же якобы не вернулся из Израиля после празднования дня рождения товарища.
Напомним, 13 ноября, Владимир Зеленский ввел персональные санкции против фигурантов.
Как скандал прокомментировал Буданов?
В эксклюзивном интервью 24 Каналу глава ГУР МОУ Кирилл Буданов прокомментировал разоблачение масштабной схемы в энергетике. По его мнению, антикоррупционные органы сработали отлично, теперь за дело должен взяться суд.
Буданов добавил, что позиция Зеленского "абсолютно правильная". Президент принял правильные решения, ведь людей сразу отстранили.
Глава ГУР также предположил существование риска негативного влияния на отношение партнеров к Украине. "Нам надо об этом задуматься и не дать еще и от себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу", – считает чиновник.