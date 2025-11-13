Обыски продолжались почти полсуток: СМИ рассказали, за сколько часов до этого Миндич выехал из Украины

В понедельник, 10 ноября, работники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Тимура Миндича в Киеве. Однако сам фигурант дела об отмывании денег пересек госграницу еще до этого.

Он выехал из Украины за 4,5 часа. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Как и когда Миндич выехал из Украины?

По данным источников УП, фигуранты дела еще в пятницу знали о подготовке определенных мероприятий на понедельник. Доказательства этому нашли во время обысков. "Надо зачиститься до понедельника", – писал один из участников схемы другим.

К слову, постановления о следственных действиях операции "Мидас" начали загружать в судебный реестр 7 ноября. Вероятно, подозреваемые получили доступ и к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей.

Поэтому ночью 10 ноября, в 2:09, Миндич пересек границу в направлении Польши – за 4,5 часа до обысков в его квартирах в доме на улице Грушевского в Киеве.

Напомним, в Госпогранслужбе объяснили – бизнесмен мог выехать из Украины на законных основаниях из-за наличия трех несовершеннолетних детей.

Кроме того, в пятницу появилось видеообращение Андрея Ермака по задержанию Нацполицией дельца, который якобы от имени его родственника требовал неправомерную выгоду за трудоустройство в Офисе президента. Источники УП в политических кругах отмечают, что публикация почти совпала по времени с получением ОП информации, что НАБУ и САП готовят мероприятия и по Ермаку.

В субботу с двухнедельного отдыха на Мальдивах вернулся главный бухгалтер преступной организации с позывным "Решик". "Но его то ли не успели предупредить, то ли не считали достойным спасения", – отметили журналисты.

Собеседники в правоохранительных органах утверждают, что часть информации фигурантам мог слить заместитель руководителя САП Андрей Синюк. Однако тогда фамилии Миндич не было в электронных материалах, хотя после за границу сбежал главный финансист бизнесмена Александр Цукерман по прозвищу "Шугармен". Он не вернулся из Израиля после празднования дня рождения товарища.

Что известно об обысках в квартирах Миндича?

Работники НАБУ приехали на Грушевского, 9а в 6:30 в понедельник, 30 ноября. У известного "дома-монстра", где на 15 и 18 этажах располагаются квартиры Миндича, остановились два микроавтобуса и джип.

Впоследствии двое спецназовцев были вынуждены вернуться, забрать в багажнике крепкое орудие для взлома дверей и вернулись в дом,

Однако служащим пришлось выламывать не двери квартиры, которые оказались "открыты настежь", а двери на этажи. К слову, обыски помещений происходили почти 12 часов – до около 17:0.



Окна квартиры Миндича на 18-м этаже / Фото УП

Интересно, что на 18-м этаже расположена квартира, в которой в 2021 году праздновал день рождения Владимир Зеленский. Именно ее бизнесмен использовал как офис для встреч, а летом стало известно о нахождении там прослушивающих устройств.

В другой квартире на 15-м этаже Миндич якобы проживал. Именно там есть известный "золотой санузел", фото которого накануне публиковал нардеп Ярослав Железняк.



"Золотой унитаз" в квартире Миндича / Фото Ярослава Железняка

Кроме того, бизнесмен пользовался еще двумя квартирами на 4-м этаже, где также проходили следственные действия.

Что известно об операции "Мидас"?