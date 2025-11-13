Обшуки тривали майже пів доби: ЗМІ розповіли, за скільки годин до цього Міндіч виїхав з України
- Тимур Міндіч перетнув кордон України всього за 4,5 години до обшуків у його квартирах на Грушевського, 9а.
- Обшуки у чотирьох квартирах бізнесмена тривали майже 12 годин, пише УП з посиланням на джерела.
У понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Тимура Міндіча у Києві. Однак сам фігурант справи про відмивання грошей перетнув держкордон іще до цього.
Він виїхав з України за 4,5 години. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українську правду".
Як і коли Міндіч виїхав з України?
За даними джерел УП, фігуранти справи ще у п'ятницю знали про підготовку певних заходів на понеділок. Докази цьому знайшли під час обшуків. "Треба зачиститись до понеділка", – писав один з учасників схеми іншим.
До слова, ухвали про слідчі дії операції "Мідас" почали завантажувати в судовий реєстр 7 листопада. Ймовірно, підозрювані отримали доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців.
Тож уночі 10 листопада, о 2:09, Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі – за 4,5 години до обшуків у його квартирах у будинку на вулиці Грушевського в Києві.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі пояснили – бізнесмен міг виїхати з України на законних підставах через наявність трьох неповнолітніх дітей.
Окрім того, у п'ятницю з'явилося відеозвернення Андрія Єрмака щодо затримання Нацполіцією ділка, який нібито від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в Офісі президента. Джерела УП у політичних колах наголошують, що публікація майже збіглась у часі з отриманням ОП інформації, що НАБУ і САП готують заходи й по Єрмаку.
У суботу з двотижневого відпочинку на Мальдівах повернувся головний бухгалтер злочинної організації з позивним "Рьошик". "Але його чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку", – зазначили журналісти.
Співрозмовники у правоохоронних органах стверджують, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Однак тоді прізвища Міндіч не було в електронних матеріалах, хоча опісля за кордон утік головний фінансист бізнесмена Олександр Цукерман на прізвисько "Шугармен". Він не повернувся з Ізраїля після святкування дня народження товариша.
Що відомо про обшуки у квартирах Міндіча?
Працівники НАБУ приїхали на Грушевського, 9а о 6:30 у понеділок, 30 листопада. Біля відомого "будинку-монстра", де на 15 і 18 поверхах розташовуються квартири Міндіча, зупинились два мікроавтобуси й джип.
Згодом двоє спецпризначенців були вимушені повернутися, забрати в багажнику кремезне знаряддя для злому дверей і повернулись у будинок,
– пише УП.
Однак службовцям довелося виламувати не двері квартири, які виявилися "відкриті навстіж", а двері на поверхи. До слова, обшуки приміщень відбувались майже 12 годин – до близько 17:0.
Вікна квартири Міндіча на 18-му поверсі / Фото УП
Цікаво, що на 18-му поверсі розташована квартира, у якій у 2021 році святкував день народження Володимир Зеленський. Саме її бізнесмен використовував як офіс для зустрічей, а влітку стало відомо про знайдення там прослуховувальних пристроїв.
У іншій квартирі на 15-му поверсі Міндіч нібито проживав. Саме там є відомий "золотий санвузол", фото якого напередодні публікував нардеп Ярослав Железняк.
"Золотий унітаз" у квартирі Міндіча / Фото Ярослава Железняка
Окрім того, бізнесмен користувався ще двома квартирами на 4-му поверсі, де також відбувалися слідчі дії.
Що відомо про операцію "Мідас"?
НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему в енергетиці, що включає міністра, чиновників та бізнес-партнерів президента.
Вона передбачала отримання "відкатів" з державних контрактів "Енергоатому", а також можливе втручання Росії.
Ексклюзивно для 24 Каналу виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк сказала, що уряд дуже повільно реагує на корупційний скандал. Кабмін та Зеленський нібито не мають чекати, поки суд ухвалить рішення про підозри, запобіжні заходи та вироки.