60 миллионов в никуда: Минкульт финансирует англоязычное СМИ The Gaze, которое не читают

Услуги частных подрядчиков, создающих контент The Gaze, оплачивает государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" из бюджета Министерства культуры. Расходов много, а эффекта ноль.

Журналисты-расследователи изучили историю проекта The Gaze и пришли к выводу, что за четыре месяца это СМИ не достигло своей цели. Проект должен был информировать иностранцев о текущих событиях в Украине, а также об украинской экономике, культуре и истории, но что-то пошло не так.

Мультимедийная иноязычная платформа

В 2014 году перед нашим государством возникла необходимость объяснить миру происходящее.

"До 2014 года украинское государственное иновещание было представлено телерадиокомпанией УТР, которая с 2009 года выпускала англоязычные выпуски новостей. Учитывая общее качество работы государственных вещателей того времени, программы УТР не оказали особого влияния на формирование имиджа Украины за рубежом. Поэтому в декабре 2014 решили запустить полноценное иновещание.В октябре 2015 года начала работать мультимедийная платформа иновещания, созданная на базе УТР и БТБ и под брендом UATV и государственного информагентства "Укринформ". Впрочем, уже через несколько лет UATV прекратил телевещание – на его базе созданная в 2016 году Мультимедийная платформа иновещания Украины создала два исключительно русскоязычных телеканала "Дом" и "FreeДом", – объясняет NGL.media.

Очевидно, финансируемые из бюджета русскоязычные телеканалы не оказали никакого влияния на формирование образа Украины в мире, поэтому в начале июня 2023 года ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", финансируемое из бюджета Министерства культуры, запустило англоязычную диджитал-платформу The Gaze. По задумке, она предназначена для освещения событий в Украине для западной аудитории – прежде всего для жителей США и Великобритании,

– пишет издание.

Каким задумывали новое издание

Контент The Gaze должен был состоять из трех ключевых блоков: текстовая лента новостей, аналитические статьи и видео.

Гендиректор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская рассказала журналистам, что не все новости должны были быть о нашем государстве.

В отдельных материалах мы можем прямо говорить об Украине, если это топ-событие или тема, например зерновое соглашение и последствия выхода из него России […] Но в большинстве материалов наши авторы должны очень тонко и дозированно миксовать украинские истории с историями других стран или мировыми информационными трендами,

– написала она.

Из государственного бюджета на издание The Gaze потратили более 60 миллионов гривен. Эти издержки будут расти, прогнозируют журналисты.

11,6 миллиона гривен ушло на разработку и техническое сопровождение платформы (это делает ООО "Компьютерные информационные технологии"), а остальное – на контент.

ООО "Компьютерные информационные технологии" владеют киевляне Александр Ефремов и Сергей Маломен. Им также принадлежат ООО "КИТ Групп", ООО "КИТСофт" и ООО "КИТСофт Плюс", которые по заказу Минцифры разрабатывали "Дию".

Так что с контентом

В начале мая 2023 года конкурсная комиссия из четырех работников ГП "МПИУ" по результатам творческих конкурсов избрала подрядчиков, которые будут делать контент для The Gaze.

Каждая вторая публикация The Gaze даже косвенно не касается Украины – например, о том, что в Великобритании на аукцион выставили старейший виски в мире, Германия может легализовать употребление каннабиса, в Ирландии конфискована крупнейшая партия кокаина, а Арнольд Шварценеггер страдает дислексией,

– иронизируют медийщики.

"По данным портала госзакупок Prozorro, стоимость уже подписанных договоров на производство видео достигла 35 миллионов гривен, а текстовых новостей и статей – 11 миллионов гривен. С учетом разработки и поддержки сайта общая стоимость проекта за четыре месяца существования уже превысила 60 миллионов гривен", – подсчитали журналисты.

Четыре видеопередачи – кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическую программу Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge – производит ООО "Маркер Медиа". До 2016 года компания принадлежала известному российскому шоумену Александру Цекало и белорусу Руслану Сорокину.

Дороже всего стоит кулинарное шоу Chefs Next Door – 261 тысячи грн за выпуск, каждый из которых собирает на YouTube в среднем 900 просмотров, в то время как на производство уже потрачено более 8 миллионов гривен.

Сметная стоимость создания одной короткой новости составляет 4000 гривен, а статьи – 8500 гривен. Тексты пишут сначала на украинском, а затем переводят – иногда привлекая к этому переводчика. Значительная часть новостей является рерайтом, пускай и качественным.

Очевидно, что правительство продолжит финансировать платформу The Gaze, ведь ее эффективность высоко оценивает руководство "Мультимедийной платформы иновещания Украины". Сейчас деятельность этого сайта, кроме уже израсходованных более 60 миллионов гривен, стоит налогоплательщикам около 12 миллионов гривен ежемесячно, хотя необходимость и эффективность таких расходов, мягко говоря, сомнительны – особенно в условиях войны, которую страна ведет за свое выживание,

– заключают расследователи.