По состоянию на начало сентября 2023 года на главный канал "Трухи" подписано 2,7 миллиона пользователей. Кроме того, в собственности Максима Лавриненко, основателя паблика, около 30 других телеграм-каналов. Не исключено, что развивалась медиа-империя благодаря немалому капиталу "харьковской элиты".

Смотрите также Союзник на двух стульях: к чему Эрдоган готовит Путина и как на это влияют деньги Катара

Причем здесь "рюкзаки Авакова"

Как пишут журналисты, все ниточки от "Трухи" ведут к харьковскому бизнесмену и приятелю Александра Арсеновича Авакова (сына одиозного экс-министра внутренних дел). Собственно, речь идет о Владимире Литвине:

паблик использовал банковские реквизиты Александры Луниной, работавшей в компании SL.IRA, причастность к которой никогда не отрицал харьковский бизнесмен Литвин;

мать предпринимателя Виктория Манжос является владелицей торговых марок "Трухи";

руководителем благотворительного фонда "Трухи" является Даниил Наумец, а его бухгалтером Оксана Обод, параллельно ведущая ФЛП Литвина и его мамы;

представительницей фонда является Ольга Скибина, также являющаяся клиенткой Обод; кроме того, по мнению расследователей, Скибина является "близким человеком Литвина", поскольку записана в телефонах других людей как "Ольга Литвин".



Как Литвин связан с "Трухой" / Графика NGL.media

В то же время, основатель телеграм-канала Максим Лавриненко заявляет, что "информация об инвесторах и людях, которые помогали с развитием канала, является коммерческой тайной" и якобы он "единственный владелец паблика".

Обратите внимание! Литвин стал известен в 2018 году благодаря делу о растрате 16 миллионов во время закупки МВД рюкзаков для бойцов Нацгвардии. Однако хотя и взял он тогда на себя вину, суд "почему-то" решил его пожалеть, назначив условный срок. Важно и то, что по этому делу отмечалось и имя Александра Авакова.

Смотрите также Тот, кто продвигает позицию Москвы. Как Россия манипулирует массами и покупала европейские СМИ в 2022 году

Следует сказать, что "Труха" неоднократно рекламировала экс-министра внутренних дел. Также с начала своей работы у нее было много эксклюзива от полиции – видео с бодикамер правоохранителей, кадры с камер наблюдения и т.д. Теперь уже понятно, "куда корнями уходят связи".

Как "Труха" рекламировала Авакова / Скриншоты из расследования "Грунт" и NGL.media

Журналистам удалось пообщаться с бывшим партнером Литвина на условиях анонимности. Тот рассказал, что харьковский бизнесмен ему хвастался, ведь "лично вложил большую сумму денег" в телеграм-канал.

У Вовы такое видение, что он сможет влиять на политические процессы благодаря своей сети. Они то ли покупали, то ли продолжают покупать каналы и сети. Бизнес потребности в этом нет, если на это смотреть как на бизнес. Возможно, ему кажется, что так он расширяет свое влияние.

Сомнительная репутация и доход "Трухи"

Национальный проект по медиаграмотности называл "Труху" информационной помойкой. Чтобы заслужить такой титул, по-видимому, одного пиара Авакова недостаточно.

Это так называемое "медиа" неоднократно распространяло недостоверную информацию или откровенные фейки. Прилетали предупреждения телеграм-каналу и от и Службы безопасности, и Вооруженных Сил, поскольку он публиковал кадры прилетов.

Сколько примерно "Труха" может зарабатывать на рекламных публикациях? В течение трех месяцев – с июня по август – на основном канале появилось почти 200 рекламных публикаций. Минимально, это должно было принести владельцам канала 600 тысяч долларов,

– говорится в расследовании журналистов.

Под словом "реклама" следует понимать, в частности, черный политический пиар – то есть публикации против некоторых должностных лиц и другие не совсем хорошие "услуги". В то же время, важно помнить, что именно читатели кормят этот телеграм-канал.

Смотрите также Тот, кто ворует миллиарды. Как заместитель председателя Госдумы сражается с российскими элитами ради денег

Будьте осторожны и проверьте, подписаны ли вы на эти паблики – они являются частью сетки "Трухи":