Станом на початок вересня 2023 року на головний канал "Трухи" підписано 2,7 мільйона користувачів. Окрім того, у власності Максима Лавриненка, засновника пабліка, близько 30 інших телеграм-каналів. Не виключено, що розвивалась медіаімперія завдяки чималому капіталу "харківської еліти".

Дивіться також Союзник на двох стільцях: до чого Ердоган готує Путіна та як на це впливають гроші Катару

До чого тут "рюкзаки Авакова"

Як пишуть журналісти, усі ниточки від "Трухи" ведуть до харківського бізнесмена та приятеля Олександра Арсеновича Авакова (сина того самого одіозного ексміністра внутрішніх справ). Власне, йдеться про Володимира Литвина:

паблік використовував банківські реквізити Олександри Луніної, що працювала у компанії SL.IRA, причетність до якої ніколи не заперечував харківський бізнесмен Литвин;

мати підприємця Вікторія Манжос є власницею торгових марок "Трухи";

керівником благодійного фонду "Трухи" є Даниил Наумець, а його бухгалтером Оксана Обод, що паралельно веде ФОП Литвина та його мами;

представницею фонду є Ольга Скибіна, що також є клієнткою Обод; окрім того, на думку розслідувачів, Скибіна є "близькою людиною Литвина", оскільки зписана в телефонах інших людей як "Ольга Литвин".



Як Литвин пов'язаний зі "Трухою" / Графіка NGL.media

Водночас засновник телеграм-каналу Максим Лавриненко заявляє, що "інформація про інвесторів та людей, які допомагали з розвитком каналу, є комерційною таємницею" та буцімто він "єдиний власник пабліку".

Зверніть увагу! Литвин став відомим у 2018 році завдяки справі про розтрату 16 мільйонів під час закупівлі МВС наплічників для бійців Нацгвардії. Однак хоч і взяв він тоді на себе провину, суд "чомусь" вирішив його пошкодувати, призначивши умовний термін. Важливо й те, що у цій справі зазначалось і ім'я Олександра Авакова.

Дивіться також Той, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами і купувала європейські ЗМІ у 2022-му

Слід сказати, що "Труха" неодноразово рекламувала ексміністра внутрішніх справ. Також від початку своєї роботи у неї було багато ексклюзиву від поліції – відео з бодікамер правоохоронців, кадри з камер спостереження тощо. Тепер уже зрозуміло, "куди корінням сягають зв'язки".

Як "Труха" рекламувала Авакова / Скриншоти з розслідування "Ґрунт" і NGL.media

Журналістам вдалось поспілкуватися з колишнім бізнес-партнером Литвина на умовах анонімності. Той розповів, що харківський бізнесмен йому хвалився, адже "особисто вклав велику суму грошей" у телеграм-канал.

У Вови є таке бачення, що він зможе впливати на політичні процеси завдяки своїй мережі. Вони чи то купували, чи то продовжують купувати канали та мережі. Бізнесової потреби в цьому немає, якщо на це дивитися як на бізнес. Можливо, йому здається, що через це він розширює свій вплив.

Сумнівна репутація та дохід "Трухи"

Національний проєкт з медіаграмотності називав "Труху" інформаційним смітником. Аби заслужити такий титул, вочевидь, одного піару Авакова недостатньо.

Це так зване "медіа" неодноразово поширювало недостовірну інформацію або відверті фейки. Прилітали попередження телеграм-каналу і від Служби безпеки, і від Збройних Сил, оскільки він публікував кадри прильотів.

Скільки приблизно "Труха" може заробляти на рекламних публікаціях? Протягом трьох місяців – від червня до серпня – на основному каналі з'явились майже 200 рекламних публікацій. Мінімально, це мало б принести власникам каналу 600 тисяч доларів,

– йдеться у розслідування журналістів.

Під словом "реклама" слід розуміти, зокрема, чорний політичний піар – тобто публікації проти певних посадовців та інші не зовсім хороші "послуги". Водночас важливо пам'ятати, що саме читачі годують цей телеграм-канал.

Дивіться також Той, хто краде мільярди․ Як заступник голови Держдуми воює з російськими елітами заради грошей

Будьте обачні та перевірте, чи підписані ви на ці пабліки – вони є частиною сітки "Трухи":