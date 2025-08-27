Минобороны готовится запустить в "Резерв+" автоматическое переоформление отсрочек
- Минобороны планирует ввести автоматическое продление отсрочок от мобилизации через приложение "Резерв+".
- Для оформления отсрочки нужно, чтобы в государственных реестрах имелись необходимые данные, особенно для работников образования и науки.
Министерство обороны работает над обновлением приложения "Резерв+". Там планируют ввести возможность автоматического продления отсрочек от мобилизации.
Об этом в эфире телемарафона 27 августа сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук, передает 24 Канал.
Как "Резерв+" будет возобновлять отсрочки?
Речь идет об отсрочках, которые оформлялись онлайн – именно они смогут продолжаться автоматически. В то же время чиновница призвала граждан не ждать до последнего с переоформлением документов, чтобы избежать нагрузки на электронную очередь в ТЦК и СП.
По словам Ферчук, для тех, кто не имеет возможности воспользоваться электронными сервисами, останется возможность посетить территориальные центры лично. Однако она отметила, что министерство постарается минимизировать количество тех, кто хочет посетить ТЦК без предварительной онлайн-записи.
Как оформить отсрочку в "Резерв+"?
- Через приложение можно подавать заявления на семь видов отсрочек, а также автоматически получать их продление.
- Адвокат Дарья Тарасенко уточняет, что сейчас через приложение Резерв+ можно оформить такие отсрочки, при условии, что в государственных реестрах есть необходимые данные о лице.
- Особое внимание в Минобороны уделили именно работникам образования и науки. Чтобы получить отсрочку, нужно иметь в Единой государственной электронной базе по вопросам образования отметки об основном месте работы, зарплатную ставку не ниже 0,75 и принадлежность к кадровой группе образовательного процесса в высшем, профессиональном предвысшем или профессиональном образовании.
- Если в приложении отсрочка не появляется, хотя все условия выполнены, следует обратиться к работодателю для уточнения данных в реестре.