Министерство обороны работает над обновлением приложения "Резерв+". Там планируют ввести возможность автоматического продления отсрочек от мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона 27 августа сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук, передает 24 Канал.

Как "Резерв+" будет возобновлять отсрочки?

Речь идет об отсрочках, которые оформлялись онлайн – именно они смогут продолжаться автоматически. В то же время чиновница призвала граждан не ждать до последнего с переоформлением документов, чтобы избежать нагрузки на электронную очередь в ТЦК и СП.

По словам Ферчук, для тех, кто не имеет возможности воспользоваться электронными сервисами, останется возможность посетить территориальные центры лично. Однако она отметила, что министерство постарается минимизировать количество тех, кто хочет посетить ТЦК без предварительной онлайн-записи.

Как оформить отсрочку в "Резерв+"?