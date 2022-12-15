Не нужно искать "зраду": в Минобороны объяснили проверки военных на алкоголь и наркотики

Верховная Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики. В Минобороны призвали не искать "зраду" в законопроекте, который приняла Рада.

Изменения в законодательстве в эфире телемарафона объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр. Прежде всего она сказала, что информация о том, что проверку могут проводить во время отпуска и в любом месте – не соответствует действительности.

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В Минобороны объяснили, почему нужно проверять военных

Замминистра обороны подчеркнула, что законопроект касается укрепления дисциплины. Его инициировали в ВСУ.

Это инициатива ВСУ. В парламенте выступал начальник Генштаба перед голосованием за этот закон, чтобы его депутаты поддержали. Не надо искать "зраду". Законопроект касается укрепления дисциплины,

– сказала Маляр.

Она объяснила, что даже мелкое нарушение на фронте может привести к тому, что погибнут люди. "Этот законопроект направлен на спасение жизни законопослушных военнослужащих", – заявила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что ранее не было нормы, позволяющей проводить соответствующие проверки в территориальном центре.

"Эта проверка нужна. Закон дает возможность осуществить проверку законно", – резюмировала она.

Что известно о проверке военных