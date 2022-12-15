Не нужно искать "зраду": в Минобороны объяснили проверки военных на алкоголь и наркотики
Верховная Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики. В Минобороны призвали не искать "зраду" в законопроекте, который приняла Рада.
Изменения в законодательстве в эфире телемарафона объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр. Прежде всего она сказала, что информация о том, что проверку могут проводить во время отпуска и в любом месте – не соответствует действительности.
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В Минобороны объяснили, почему нужно проверять военных
Замминистра обороны подчеркнула, что законопроект касается укрепления дисциплины. Его инициировали в ВСУ.
Это инициатива ВСУ. В парламенте выступал начальник Генштаба перед голосованием за этот закон, чтобы его депутаты поддержали. Не надо искать "зраду". Законопроект касается укрепления дисциплины,
– сказала Маляр.
Она объяснила, что даже мелкое нарушение на фронте может привести к тому, что погибнут люди. "Этот законопроект направлен на спасение жизни законопослушных военнослужащих", – заявила Маляр.
Заместитель министра обороны добавила, что ранее не было нормы, позволяющей проводить соответствующие проверки в территориальном центре.
"Эта проверка нужна. Закон дает возможность осуществить проверку законно", – резюмировала она.
Что известно о проверке военных
- Верховная Рада 13 декабря поддержала в целом законопроект, позволяющий проверять военных на алкоголь и наркотики. За закон 8271 в общей сложности проголосовали 270 нардепов.
- Законопроект предусматривает проверку военнослужащих в случае, если есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Под проверку подпадают военнообязанные и резервисты во время собрания, а также военнослужащие.
- Обзор на алкогольное, наркотическое или иное опьянение может производиться только должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром (начальником) воинской части или иного военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения в случае нахождения военных в части или при исполнении воинских обязанностей.