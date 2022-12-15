Не треба шукати "зраду": у Міноборони пояснили перевірки військових на алкоголь і наркотики

Верховна Рада дозволила перевіряти військових на алкоголь та наркотики. У Міноборони закликали не шукати "зраду" у законопроєкті, який прийняла Рада.

Зміни у законодавстві в ефірі телемарафону пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Перше за все, вона сказала, що інформація про те, що перевірку можуть проводити під час відпустки та в будь-якому місці – не відповідає дійсності.

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У Міноборони пояснили, чому потрібно перевіряти військових

Заступниця міністра оборони наголосила, що законопроєкт стосується укріплення дисципліни. Його ініціювали у ЗСУ.

Це ініціатива ЗСУ. У парламенті виступав начальник Генштабу перед голосуванням за цей закон, щоб депутати його підтримали. Не треба шукати "зраду". Законопроєкт стосується укріплення дисципліни,

– сказала Маляр.

Вона пояснила, що навіть дрібне порушення на фронті може призвести до того, що загинуть люди. "Цей законопроєкт спрямований на рятування життя законослухняних військовослужбовців", – заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що раніше не було норми, яка б дозволила проводити відповідні перевірки в територіальному центрі.

"Ця перевірка потрібна. Закон дає можливість здійснити перевірку законно", – резюмувала вона.

Що відомо про перевірку військових