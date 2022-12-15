Не треба шукати "зраду": у Міноборони пояснили перевірки військових на алкоголь і наркотики
Верховна Рада дозволила перевіряти військових на алкоголь та наркотики. У Міноборони закликали не шукати "зраду" у законопроєкті, який прийняла Рада.
Зміни у законодавстві в ефірі телемарафону пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Перше за все, вона сказала, що інформація про те, що перевірку можуть проводити під час відпустки та в будь-якому місці – не відповідає дійсності.
До речі Мені не потрібні ще сотні тисяч, – Залужний відповів, чи буде в Україні велика хвиля мобілізації
У Міноборони пояснили, чому потрібно перевіряти військових
Заступниця міністра оборони наголосила, що законопроєкт стосується укріплення дисципліни. Його ініціювали у ЗСУ.
Це ініціатива ЗСУ. У парламенті виступав начальник Генштабу перед голосуванням за цей закон, щоб депутати його підтримали. Не треба шукати "зраду". Законопроєкт стосується укріплення дисципліни,
– сказала Маляр.
Вона пояснила, що навіть дрібне порушення на фронті може призвести до того, що загинуть люди. "Цей законопроєкт спрямований на рятування життя законослухняних військовослужбовців", – заявила Маляр.
Заступниця міністра оборони додала, що раніше не було норми, яка б дозволила проводити відповідні перевірки в територіальному центрі.
"Ця перевірка потрібна. Закон дає можливість здійснити перевірку законно", – резюмувала вона.
Що відомо про перевірку військових
- Верховна Рада 13 грудня підтримала в цілому законопроєкт, який дозволяє перевіряти військових на алкоголь і наркотики. За закон 8271 в цілому проголосували 270 нардепів.
- Законопроєкт передбачає перевірку військовослужбовців, у разі, якщо є підстави вважати, що вони в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
- Під перевірку підпадають військовозобов'язані та резервісти під час зборів, а також військовослужбовці.
- Огляд на алкогольне, наркотичне чи інше сп'яніння може проводитись лише посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром (начальником) військової частини чи іншого військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення у разі знаходження військових у частині або під час виконання військових обов’язків.