Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, пише 24 канал.

До речі Мені не потрібні ще сотні тисяч, – Залужний відповів, чи буде в Україні велика хвиля мобілізації

Коли можуть перевіряти військових

За закон 8271 в цілому проголосували 270 нардепів і його вже підписав голова Верховної Ради.

Проєкт Закону передбачає перевірку військовослужбовців, у разі, якщо є підстави вважати, що вони в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Відповідно до закону, перевіряти можуть військовозобов'язаних і резервістів під час зборів і військовослужбовців.

Перевірку на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів можуть ініціювати, якщо з'явилася підозра, що особа перебуває у такому стані внаслідок прийому будь-яких речовин, які впливають на увагу та швидкість реакції.

Хто та де може проводити огляд

Огляд може проводитись лише посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром (начальником) військової частини чи іншого військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення у разі знаходження військових у частині або під час виконання військових обов'язків.

Проводити перевірки військових можна:

на вулицях;

у закритих спортивних спорудах;

у скверах, парках;

у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення);

в заборонених законом інших місцях.

Якщо особа відмовляється проходити перевірку на місці, то вона має прийти її в медичному закладі, які затверджуються управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Процес перевірки фіксується на відео, а у разі відсутності технічних засобів, перевірка відбувається у присутності двох свідків. Огляд, який проводиться із порушенням процедури, вважається недійсним.

Покарання за перебування у стані сп'яніння: